Stadt Winterthur lenkt ein – Stadt wird Bericht zu Polizei-Suiziden anonymisiert herausgeben Der Stadtrat akzeptiert den Entscheid des Bezirksrats: Medien und Private erhalten Einblick in den Untersuchungsbericht zur Stadtpolizei, der nach zwei Suiziden im Korps erstellt wurde. Michael Graf

Schon an der Medienkonferenz zur Administrativuntersuchung zur Stadtpolizei Winterthur hiess es, die Medien würden keinen Einblick in den Bericht erhalten. Nun hat der Bezirksrat anders entschieden. Foto: Madeleine Schoder

Der Stadtrat hat den Abschlussbericht zur Administrativuntersuchung «Suizide in der Quartierpolizei Winterthur» herauszugeben, zumindest in anonymisierter Form. Was der Bezirksrat vor Monatsfrist beschlossen hat, ist nun rechtskräftig. Der Stadtrat hat beschlossen, den Entscheid zu akzeptieren und auf einen Weiterzug ans Verwaltungsgericht zu verzichten.