Unihockey-WM in Winterthur – Stadt zahlt 200’000 Franken an Unihockey-WM Die Stadt Winterthur unterstützt die Unihockey-Weltmeisterschaften in Zürich und Winterthur mit 200’000 Franken. Ein Viertel davon wird mit dem «Corona-Überschuss» des Sportamts bezahlt. Gregory von Ballmoos

Die Heimhalle des HCR wird zur WM-Halle. Die Unihockey-WM findet im November 2022 in Zürich und Winterthur statt. Foto: Enzo Lopardo

Winterthur ist die Unihockey-Hochburg der Schweiz. Im Moment werden alle Playoff-Spiele mit TV-Übertragung in der Axa-Arena ausgetragen, bereits nächstes Jahr wird dort um den Weltmeistertitel gespielt. Die Unihockey-WM im November 2022 wird in Zürich und Winterthur ausgetragen. Die Hälfte der Spiele wird in Winterthur ausgetragen, die andere Hälfte wird in der neuen Swiss-Life-Arena der ZSC Lions in Zürich Altstetten stattfinden.

Dafür spricht die Stadt Winterthur 200’000 Franken. In einem Stadtratsentscheid heisst es: «Für die Stadt Winterthur wird die Männer-Unihockey-WM 2022 einer der bedeutendsten, internationalen Sportgrossanlässe sein, der jemals hier stattgefunden hat.» Ein Viertel der Kosten zahlt das Sportamt aus seinen Corona-Überschüssen. Allein dank der Absage der Sportlerehrung habe man 40’000 Franken gespart, heisst es im Stadtratsbeschluss. Zudem fielen auch die Unterstützungen für die Laufsporttage oder den Winti-Marathon weg. Der Rest soll ins Budget 2022 aufgenommen werden.