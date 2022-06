Debatte um Zürcher Kulturförderung – Stadt zahlt nichts an Stolze Open Air, weil es gratis ist Dieses Wochenende findet das beliebte Festival im Kreis 6 statt. Geld von der Stadt gibt es keines, weil die Musik nicht im Mittelpunkt stehe. Stimmt nicht, sagen die Veranstalter. Tim Wirth

Seit 2002 gibt es das Stolze Open Air. Der Eintritt ist seit je kostenlos. Foto: Ela Çelik

Unter dem Gummiregenbogen durch und ab auf die Stolzewiese, wo am Freitagabend um sieben Uhr die Sonne brennt. Kinder üben den Handstand. Jugendliche sitzen zu fünft auf einem Bänkli und gamen. Erwachsene gehen mit einem Bier in der einen Hand und einer Portion Kottu Rotti in der anderen über die Wiese. Auf der Bühne schüttelt Rapper Vaito aus Urdorf seine langen Haare und schreit: «Das isch mini fucking Stage.»