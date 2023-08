Rechenzentren in Winterthur – Stadt zügelt ihre Daten über die Strasse Die Axa will ab 2025 keine eigenen Rechenzentren mehr betreiben. Davon betroffen ist auch die Stadtverwaltung, die ihre Daten bereits im Herbst an einen neuen Standort zügelt. Delia Bachmann

Das Rechenzentrum der System-Clinch, in das sich die Stadt Winterthur einmietet, liegt vis-à-vis vom Superblock. Foto: Enzo Lopardo

Vor vier Jahren gab die Stadt Winterthur ihr eigenes Rechenzentrum am Obertor auf. Sie mietete sich dafür bei der Versicherung Axa an der Paulstrasse ein. Deren Rechenzentrum ist seit 1992 in Betrieb und 3500 Quadratmeter gross. «Als der eigene Bedarf nach Rechenzentrumsflächen sank, hat die Axa diese an Drittkunden vermietet», sagt Sprecherin Joëlle Jeitler auf Anfrage. Nun steht diesen Kunden ein Umzug bevor. Denn die Axa hat 2020 entschieden, dass sie per Ende 2024 keine eigenen Rechenzentren mehr betreiben will.

Ein zweites Rechenzentrum auf dem Areal des Roten Turms verkaufte die Axa schon früher an das IBM-Spin-off Kyndryl. Seither kümmert sich die Versicherung nur noch um das Facility-Management. Laut dem Branchenmagazin «Computerworld» kam es erneut zu einem Besitzerwechsel, die NorthC Group übernahm das Rechenzentrum Anfang Juli. Es habe eine Kapazität von 1,8 Megawatt, teilt die neue Besitzerin auf Anfrage mit. Und nennt die Kyndryl Switzerland GmbH als erste Kundin. Einen weiteren Ausbau plane man bedarfsgerecht und berücksichtige dabei die Bedürfnisse der Kyndryl.

Die Axa schliesst ihr Rechenzentrum an der Paulstrasse. Das Gebäude will die Versicherung behalten. Foto: Enzo Lopardo

Laut Axa-Sprecherin Jeitler übernimmt die Versicherung «zumindest vorläufig» weiterhin den Unterhalt. Für die ehemaligen Kunden der Paulstrasse – also auch die Stadt Winterthur – bestehe die Möglichkeit, zu NorthC zu wechseln. Das Gebäude nahe dem Hauptbahnhof will die Axa behalten, aber nicht mehr selber nutzen. Was damit passiert, ist laut Jeitler noch nicht entschieden.

Eine günstigerer Standort

Winterthur hat sich aber gegen NorthC entschieden. Nachdem sie Offerten eingeholt hatte, fand sie ein günstigeres Angebot, wie Flavio Cleva auf Anfrage mitteilt: «Eine Einmietung bei der Firma System-Clinch am Standort Winterthur hat sich als wirtschaftlich beste Lösung für ein sicheres Rechenzentrum herausgestellt, das alle Anforderungen erfüllt», sagt der stellvertretende Leiter des Datacenter-Teams bei der Stadt. Der Umzug zum neuen Vermieter soll bereits diesen Herbst stattfinden. Der neue Standort befindet sich direkt vis-à-vis dem Superblock auf der anderen Seite der Zürcherstrasse.

Die Stadt bezahlt der Axa aktuell 213’000 Franken pro Jahr für ihre Dienstleistungen. Cleva geht davon aus, dass die Kosten bei der System-Clinch künftig fünf bis zehn Prozent tiefer liegen. Wie viel tiefer, sei davon abhängig, wie sich die Energiepreise entwickeln würden. Im Rechenzentrum speichert die Stadtverwaltung nicht nur ihre Daten, sondern sie nutzt die Rechenpower auch für den Betrieb ihrer Applikationen und Services. «Die Bevölkerung wird nichts vom Umzug merken», sagt Cleva. Man zügle nur die Hardware in ein neues Gebäude. Um Sicherheit, Flexibilität und Verfügbarkeit zu erhöhen, habe die Stadt ein zweites Rechenzentrum in Schaffhausen.

