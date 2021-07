Verkehr in der Stadt Zürich – Stadt Zürich beschliesst «weitgehend» Tempo 30 Der Zürcher Stadtrat hat sich zu einem Tempo-30-Beschluss durchgerungen. Bis 2030 sollen die neuen Temporegimes durchgesetzt sein. Patrice Siegrist

Eine Ausnahme: Auf der langen Strecke zwischen Bederstrasse bis zum Morgental in Wollishofen gilt Tempo 30 – auch für den Bus. Foto: Andrea Zahler

Es ist ein Entscheid auf den letzten Drücker. Die Zürcher Stadtregierung hat mehrfach versprochen, noch vor den Sommerferien einen Tempo-30-Grundsatzentscheid zu fällen. An der letzten ordentlichen Sitzung vor der Pause hat sich der Stadtrat auf ein Vorgehen geeinigt, wie er am Mittwoch mitteilt. Das sind die wichtigsten Punkte:

Was hat der Stadtrat entschieden?

Die Stadt Zürich will bis frühstens 2030 «weitgehend» Tempo 30 einführen. Das heisst: Auf fast allen Strasse sollen künftig tiefere Temporegime gelten. Welche Strassen das sein werden, kommuniziert der Stadtrat allerdings noch nicht. Er hält aber in seiner Mitteilung fest: ÖV-Achsen sollen nicht verschont bleiben. In diesem Punkt unterscheide sich die neue Tempo-30-Welle zu früheren Etappen der Lärmsanierung. Auf den Strecken, an denen keine Anwohnenden von übermässigem Strassenlärm betroffen sind, soll in der Stadt Zürich weiterhin Tempo 50 gelten.

Wieso will die Stadt das Tempo senken?

Das Hauptproblem ist der Strassenlärm. In Zürich leben über 100’000 Menschen an zu lauten Strassen. Zürich muss die Zahl senken, der Bund verpflichtet die Stadt dazu. Der Lärm verursacht aus verschiedenen Gründen Probleme: Die Anwohnerinnen und Anwohner macht er krank, wie Studien zeigen, die Stadt hingegen wird blockiert. Aussichtsreiche Einsprachen, die sich auf das Lärmschutzgesetz berufen, verhindern Strassenbauprojekte und neue Hochbauten. Wird in der Stadt ein Gebäude an einer lauten Strasse baulich wesentlich verändert, wird eine Lärmsanierung zur Pflicht. Sind Neubauten an lärmigen Strassen geplant, braucht es Lärm-Ausnahmebewilligungen vom Kanton. Diese wurden jüngst mehrfach von Gerichten als ungenügend beurteilt und die Bauprojekte gestoppt. Pikant für die Stadt: Sie will genau dort verdichten, wo es lärmige Strassen hat.

Werden nun sofort alle Busse und Trams ausgebremst?

Nein, der Stadtrat will die neuen Temporegimes in Etappen einführen. Zuerst will er sich weiterhin auf jene Strecken konzentrieren, wo Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr gering sind. Also weiter wie bisher. Erst dann will er auch dort Tempo 30 verordnen, wo Tram und Bus ausgebremst werden könnten. Dort wo dies geschieht, will die Stadt allfälligen Zeitverlusten entgegenwirken, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt. Dies soll zum Beispiel durch die Optimierung von Lichtsignalanlagen, eigenen Trassees oder Fahrbahnhaltestellen geschehen. Wo dies nicht ausreiche, soll zusätzliches Rollmaterial und Fahrpersonal eingesetzt werden, was Kosten verursacht.

Wie hoch sind diese Kosten?

Tempo 30 bremst den öffentlichen Verkehr aus. ÖV-Vertreter fürchten sich deshalb um die Attraktivität von Tram und Bus. Zudem warnen sie vor Mehrkosten. Wollen die VBZ den Takt aufrechterhalten, muss sie die Zeitverluste mit zusätzlichem Rollmaterial und Fahrpersonal kompensieren. Sie schätzen die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten, die ein flächendeckendes Tempo-30-Netz verursachen würde, auf 20 Millionen Franken.

Der ZVV hat sich bislang auf den Standpunkt gestellt, dass er diese zusätzlichen Kosten nicht übernehmen werde. Das links-grüne Lager kritisierte diese Haltung. Ein Argument: Der ZVV bewilligt im Rahmen der Fahrplanverfahren Gelder für sogenannte betrieblich notwendige Massnahmen, um die Kapazität aufrechtzuerhalten. Damit wurden auch Massnahmen finanziert, welche die Pünktlichkeit von Tram und Bus aufrechterhalten, obwohl sie im Stau standen. Die Stadt schätzt diese Kosten auf jährlich rund 20 Millionen Franken.

Ob der ZVV bei dieser Haltung bleiben wird, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Die städtischen ÖV-Vertreter der Regionalen Verkehrskonferenz (inklusive FDP-Stadtrat Michael Baumer) beantragen beim ZVV, die Zusatzkosten für Tempo 30 für Tram und Bus in Höngg, zu übernehmen. Gleichzeitig schmieden Kantonspolitiker Pläne, um im Rahmen des Rahmenkredits Geld für Lärmschutzprojekte zu beantragen.

Der Stadtrat hat nun entschieden, die Mehrkosten zu übernehmen, bis die offenen Fragen mit dem Kanton und dem ZVV geklärt sind. Da sich die Stadt aber zuerst auf jene Strassen konzentrieren will, wo ÖV-Auswirkungen gering sind, wird die Finanzierungsfrage geklärt sein, bis die grossen Brocken anfallen.

Wieso harzte es beim Entscheid?

Eigentlich sollte der Entscheid schon längst vorliegen. Im vergangenen Jahr war Tempo 30 mehrfach Thema im Stadtrat. Die Federführung wurde von Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) an Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) übergeben. Seither brütete die Verwaltung über einem neuen Tempo-30-Entwurf. Strasse für Strasse schaute sich die Projektgruppe an. Der Vorschlag liegt schon seit Wochen beim Stadtrat. Bereits Ende Juni war die Regierung in einer Retraite. Thema: die neue Tempo-30-Welle. Einen Entscheid fällte das Gremium wiederum nicht. Angesichts der Kräfteverhältnisse in der Regierung überrascht dies. Die linken Parteien haben gemeinsam mit dem GLP-Politiker Andreas Hauri sieben von neun Sitzen und die Schlüsseldepartemente Tiefbau, Verkehr und Gesundheit bei sich. Auch politisch würde ein ausgedehntes Tempo-30-Netz ihren Ideen entsprechen. Doch offenbar hatten die Argumente der freisinnigen Minderheit, insbesondere von ÖV-Vertreter Michael Baumer, viel Gewicht in der Diskussion.

Wie machen es andere Städte?

Die Stadt Winterthur kam Zürich zuvor. Sie hat vergangene Woche beschlossen, ein flächendeckendes Tempo-30-Netz zu ziehen. Der Zeitrahmen: zwanzig Jahre. In Lausanne gilt ab September praktisch auf allen Strassen ab 22 Uhr Tempo 30.

