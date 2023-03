Heimatschutz gewinnt vor Gericht – Stadt Zürich darf «Mohrenkopf»-Inschrift nicht abdecken Die Stadt wollte, dass zwei umstrittene Häusernamen verschwinden. Doch nun heisst das Baurekursgericht eine Beschwerde des Heimatschutzes gut. UPDATE FOLGT

Über dem Eingang am Neumarkt 13 prangt die Inschrift «Zum Mohrenkopf». (Archivbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Schriftzüge «Zum Mohrentanz» am Haus an der Niederdorfstrasse 29 und «Zum Mohrenkopf» am Haus Neumarkt 13 in Zürich sollen nicht abgedeckt werden. Das Zürcher Baurekursgericht hat einen Rekurs des kantonalen und des Stadtzürcher Heimatschutzes gegen die Abdeckung der Schriftzüge gutgeheissen. Dies teilen die beiden Heimatschutsverbände in einer Mitteilung am Mittwoch mit.



Bei den beiden Hausnamen «Zum Mohrentanz» und «Zum Mohrenkopf» handle es sich laut

dem Gericht nicht um direkt diskriminierende Aussagen. Die mittelbar diskriminierende

Wirkung hingegen bleibe subtil und schwer fassbar. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil der

Begriff «Mohr» heute kaum mehr verwendet werde und altertümlich erscheine.

Abdeckung wäre reversibel gewesen

Ein erklärender Text zur Geschichte der Namenszüge verbunden mit einer Distanzierung zum rassistischen Inhalt wird laut dem Gericht dem Anliegen der Stadt ebenso gerecht und ist ein weniger schwerwiegender Eingriff in die historischen Hausfassaden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Stadtrat wollte die Inschriften «Zum Mohrenkopf» am Neumarkt 13 und «Zum Mohrentanz» an der Niederdorfstrasse 29 abdecken lassen. Weil die Gebäude unter Schutz stehen, braucht die Stadt dafür aber eine Bewilligung.

Die Stadt hatte betont, dass die geplante Abdeckung reversibel sei. Sie hätte zu einem späteren Zeitpunkt also auch wieder entfernt werden können. Geplant war zudem eine Infotafel mit einem QR-Code, der auf eine Website mit weiterführenden Erklärungen zum Thema Rassismus im Zürcher Stadtbild führt.

lop/sda/step

