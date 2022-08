Baumsterben wegen der Trockenheit – Stadt Zürich fällt 30 alte Bäume im Friedhof Sihlfeld Die Trockenheit setzt den Bäumen im Zürcher Friedhof Sihlfeld zu, jetzt macht sich auch noch der Borkenkäfer breit: Bereits nächste Woche beginnen die Fällarbeiten. Lorenzo Petrò

Vor allem die Fichtenbestände aus den 60er-Jahren sind betroffen. Aber auch eine der über hundertjährigen Zedern muss weichen. Foto: Celia Nogler

Partys, Drogen und «anonymer Sex» auf dem Friedhof – mit allerhand Störungen hatten Anwohner und Behörden beim Friedhof Sihlfeld bereits zu kämpfen. Jetzt macht sich auch noch der Borkenkäfer über einen grossen Teil der stattlichen Bäume in der Parkanlage her. «Hört denn das nie auf?», fragt der Quartierverein Wiedikon auf seiner Website, wo er auf die Fällaktion hinweist, mit der Grün Stadt Zürich der Sache Herr werden will. Die Bäume sind derart stark geschädigt, dass sie entfernt werden müssen.

Plakate auf dem Friedhof machen auf die geplanten Arbeiten aufmerksam. Der Käfer hat vor allem die durch die anhaltende Trockenheit geschwächten Bäume befallen. Er profitiert gleich doppelt vom aktuellen Wetter: Die Hitze schwächt die Bäume, und bei höheren Temperaturen vermehrt sich das Tier rascher. Auch um zu verhindern, dass sich der Borkenkäfer weiter ausbreitet, umfasst die umfangreiche Aktion rund dreissig Bäume auf dem Areal des Friedhofs und direkt daneben, wie die NZZ schreibt.

Mit diesen Plakaten macht Grün Stadt Zürich auf die bevorstehende Fällaktion aufmerksam.

Die Arbeiten sollen schon nächste Woche beginnen. Die grössten betroffenen Bäume sind bereits mit einem weissen Kreuz markiert. Sie werden noch vor Ort zu Holzschnitzeln für die Produktion von Strom und Wärme verarbeitet und der Zustand der übrigen Fichten von den Spezialisten von Grün Stadt Zürich weiter beobachtet.

Wahrzeichen des Friedhofs betroffen

Der Borkenkäfer befällt vornehmlich Fichten, auch im Friedhof Sihlfeld sind in erster Linie die alten Rottannenbestände betroffen – aber auch die über hundert Jahre alte Atlas-Zeder am Eingang wird gefällt. Der Baum war bereits im Januar 2021 geschädigt worden: Wegen der schweren, nassen Schneemassen brachen einige grössere Äste ab. Die meisten der betroffenen Bäume sind jedoch jünger als das «Wahrzeichen» des Friedhofs, sie wurden zwischen 1960 und 1965 gepflanzt.

Die gefällten Bäume sollen noch dieses Jahr ersetzt werden. Fichten werden es gemäss Grün Stadt Zürich nicht mehr sein. Man suche nach Nadelbäumen, die mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommen.

Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.