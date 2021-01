Referendumsfrist abgelaufen – In der Stadt Zürich wird bald legal Gras verkauft Die Universität Zürich kann zusammen mit der Stadt eine Cannabis-Studie starten. Solche Experimente sind im Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes jetzt erlaubt.

Cannabis aus der Apotheke: Eine Möglichkeit, wie sich die Stadt Zürich den kontrollierten Verkauf des Rauschmittels vorstellt. Symbolbild: Keystone

Gegen die Schaffung eines Experimentierartikels zum Betäubungsmittelgesetz ist kein Referendum ergriffen worden. Somit sei der Weg für Pilotversuche mit reguliertem Cannabisverkauf geebnet, teilt das Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich mit. Wissenschaftliche Studien sollten nun eine sachliche Grundlage für eine Diskussion zur Weiterentwicklung der Cannabispolitik liefern.

Die Stadt und die Universität Zürich nehmen die Vorbereitungen zur Durchführung der geplanten Cannabis-Studie in Angriff, wie sie schreiben. Diese Arbeiten würden voraussichtlich bis Ende 2021 dauern.

Verkauf ab 2022

Bereits in der zweiten Jahreshälfte ist vorgesehen, das Projekt der Kantonalen Ethikkommission und danach dem BAG zur Bewilligung vorzulegen. Bei einem planmässigen Verlauf ist der Start der Studie, und damit der legale – etwa in einer Apotheke – Verkauf von Cannabis in der ersten Jahreshälfte 2022 geplant.

lop