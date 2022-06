So war es im vergangenen Jahr: Anwohner der Fritschistrasse im Zürcher Kreis 3 auf der unter dem Motto «Brings uf d’Strass!» gesperrten Strasse.

So war es im vergangenen Jahr: Anwohner der Fritschistrasse im Zürcher Kreis 3 auf der unter dem Motto «Brings uf d’Strass!» gesperrten Strasse.

Drei Quartierstrassen wollte die Stadt in den kommenden Sommerferien für den Autoverkehr sperren: Die Entlisbergstrasse im Kreis 2, die Hellmutstrasse im Kreis 4 und die Zschokkestrasse im Kreis 10 sollten im Rahmen der Aktion «Brings uf d’Strass!», einer Idee von Ex-Stadtrat Richard Wolff (AL), während fünf Wochen zu «bespielbaren» Begegnungszonen werden.

Nun stellt sich heraus: Die Aktion findet nur an der Entlisbergstrasse statt, nicht aber an der Hellmut- und der Zschokkestrasse, wie das Tiefbauamt am Mittwoch mitteilte.

Bedenken wegen Lärm und Menschenmassen