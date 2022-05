Velo-City 2024 in Gent statt Zürich – Stadt Zürich scheitert mit Bewerbung für Velo-Konferenz Drei Millionen Franken hatte der Gemeinderat für eine umstrittene Velo-Fachtagung gesprochen. Das Geld muss nicht ausgegeben werden – die Messe findet 2024 im belgischen Gent statt.

Die Stadt Zürich hat sich in einem internationalen Umfeld als Velostadt präsentieren wollen - doch die Velo-City-Konferenz 2024 findet nicht an der Limmat statt. (Symbolbild) Foto: Walter Bieri (Keystone)

Die Velo-City-Konferenz findet im Juni 2024 im belgischen Gent statt. Die Bewerbung der Stadt Zürich ist nicht berücksichtigt worden, wie die Behörden am Freitag mitteilen. Die Zürcher Bewerbung sei zwar gelobt worden, doch befinde sich die Veloförderung in Gent «an einem anderen Punkt als in Zürich», wie es in der Begründung heisst.

Die Velo-City-Konferenz ist die grösste internationale Fachtagung zum Veloverkehr. Sie bringt jedes Jahr weltweit rund 1500 Expertinnen und Experten zusammen und bietet ihnen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen.

