Hilfe gegen neue Armut wegen Corona - Stadt Zürich unterstützt die Ärmsten finanziell

Trotz der Pandemie hat sich die Zahl der Sozialhilfebezüger in der Stadt Zürich bisher nicht erhöht. Das zeigen Zahlen des Sozialdepartements. Zwar habe man während des Lockdown im April und Mai 2020 deutlich mehr Anmeldungen verzeichnet, sagte Mirjam Schlup, Direktorin der sozialen Dienste der Stadt Zürich, am Montag vor den Medien: «Aber in den folgenden Monaten hat sich die Situation stabilisiert.»

Im Jahr 2020 bezogen 13’609 Haushalte mit 19’908 Personen Sozialhilfe, das ist leicht weniger als im Jahr vor Corona. Die Zahl der Neuanmeldungen ging um 4,6 Prozent auf 3823 zurück.

Schlup erklärt den Rückgang damit, dass einerseits die sozialen Netze im Grundsatz funktioniert hätten und anderseits Bund, Kanton und Stadt zusätzliche Hilfsmassnahmen installierten. Dazu gehören die Verlängerung bei der Kurzarbeit und den Arbeitslosentaggeldern, der Erwerbsersatz für Selbstständige, Mietzinsreduktionen für Gewerbetreibende in der Stadt Zürich und zinslose Darlehen.

Ob die Situation so gut bleibt, ist eine ganz andere Frage. Schlup mag keine Prognosen abgeben, es hänge alles davon ab, wie sich der Arbeitsmarkt in Zukunft entwickle. Was die Sozialhilfe angehe, gelte: «Wie viele Menschen bei uns ankommen, ist Ausdruck davon, wie gut die vorgelagerten Systeme funktionieren.»