Energiezentrale für Wärmeverbund – Stadt Zürich wirft Museum Haus Konstruktiv und Impact-Hub raus Das EWZ-Unterwerk Selnau soll zur Energiezentrale für den Energieverbund «Cool City» werden. Das Haus Konstruktiv und das «Kraftwerk» des Impact-Hubs müssen neue Räume suchen. Lorenzo Petrò

In das ehemalige Unterwerk Selnau, vom städtischen Energieversorger EWZ seit über 20 Jahren an das Museum Haus Konstruktiv vermietet und seit einigen Jahren als Co-Working-Space genutzt, soll wieder Infrastruktur der Stadt einziehen. Foto: Stadt Zürich

Das EWZ-Unterwerk Selnau wird zur Energiezentrale für den Energieverbund «Cool City», wie die Stadt Zürich am Freitagmittag mitteilt. Die Energiezentrale soll ab 2030 die gesamte Zürcher Innenstadt künftig mit erneuerbarer Wärme und Kälte versorgen. Als Folgen müssen das «Kraftwerk» von Impact-Hub und das Museum Haus Konstruktiv das Gebäude verlassen. Die Stadt verspricht den Verantwortlichen, sie bei der Suche nach einem neuen Standort zu unterstützen.

«Trotzdem ist das für uns ein schwerer Schlag», sagt Andreas Durisch, der Präsident des Museums Haus Konstruktiv: «Das EWZ-Gebäude und die Lage waren perfekt für uns.» Das Gebäude habe den Charakter des Museums wesentlich geprägt, «es verhalf uns zum Ruf einer ‹Little Tate Modern› der Schweiz».

Der Entscheid der Stadt Zürich stellt das Museum zudem vor existenzielle Herausforderungen. «In

kurzer Zeit passende Räume an einem geeigneten zentralen Standort zu finden, dürfte sehr schwierig sein.» Ein Umzug und die an einem Gebäude notwendigen Anpassungen für den Museumsbetrieb benötigten zudem erhebliche Finanzmittel, über welche die Stiftung derzeit nicht verfüge.

Beim Einzug ins Unterwerk Selnau im Jahr 2001 hat die Stiftung gemäss eigenen Angaben über 7 Millionen Franken investiert, die nun verloren gingen. «Für das Museum Haus Konstruktiv ist das EWZ-Unterwerk Selnau ein idealer Ort.» Der Bau sei ein eindrücklicher Zeuge des Neuen Bauens in Zürich, ein erstklassiges Denkmal der Industriearchitektur des 20. Jahrhunderts – und damit der perfekte Rahmen für die Kunstepoche der Zürcher Konkreten.

4000 Quadratmeter für die Zentrale nötig

Der Energieverbund «Cool City», den das EWZ für die Innenstadt plant, wird Seewasser nutzen, um die Gebäude der Innenstadt im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen. Gefasst wird das Wasser in der Tiefe in der Nähe des Bürkliplatzes, im Schanzengraben soll es wieder zurück in den See fliessen. Für die Zentrale Infrastruktur wird in der Innenstadt ein Standort mit einer Grundfläche von 4000 Quadratmetern und einer Raumhöhe von 5 Metern benötigt. In der Zentrale sollen dereinst rund 94,6 Gigawattstunden (GWh) Wärme und 25,6 GWh Kälte pro Jahr produziert werden.

Mit externer Unterstützung habe das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich verschiedene Versorgungskonzepte und Standorte untersucht. «Als einzige umsetzbare Lösung zeigte sich dabei das Konzept mit einer zentralen Energiezentrale im EWZ-Unterwerk Selnau», schreibt EWZ in einer Mitteilung. Neben der grossen Energiezentrale im Unterwerk Selnau wird es viele kleinere geben, um die Wärme und die Kälte in die vielen Altbauten der Innenstadt zu verteilen.

Inbetriebnahme ab 2030

Die Kosten für «Cool City» schätzen die Verantwortliche auf einen dreistelligen Millionen­betrag, der Energieverbund soll ab 2030 schrittweise in Betrieb genommen werden. Der Verbund soll zusammen mit weitere Energieverbünden in den Gebieten Albisrieden, Altstetten, Aussersihl, City, Enge und Höngg realisiert werden. Der Gemeinderat hat das Vorhaben zuhanden der Gemeinde verabschiedet.

Die Stadt Zürich will bis 2040 den CO₂-Ausstoss auf netto null reduzieren. Zu den dringlichsten und wirkungsvollsten Vorhaben gehöre dabei der Ersatz fossil betriebener Heizungen, die auf Stadtgebiet rund 50 Prozent der direkten CO₂-Emissionen verursachen, heisst es von EWZ.

Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.