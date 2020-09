Baumbestände in Zürich unter Druck – Stadtbäume haben viele Feinde Eine Ausstellung der Stadtgärtnerei Zürich zeigt auf, wie es um die Bäume steht und wie es mit ihnen weitergeht. Matthias Scharrer

Unter der alten Eiche lässt es sich nachdenken über die Zukunft der Bäume in der Stadt. Foto: Ayse Yavas/pd

Der Tod markanter Bäume sorgt bisweilen für Aufsehen. So etwa in Schlieren, als eine Blutbuche der Limmattalbahn weichen musste. Oder aktuell in Zürich-Witikon, wo Baumfreunde gegen das Fällen einer Hängebuche kämpfen, wie das «Tagblatt der Stadt Zürich» berichtete.