ÖV in Winterthur – Stadtbus fährt bald wieder häufiger Analog zu den S-Bahnen passt auch Stadtbus Winterthur seinen Fahrplan bald wieder an. Beliebte Linien fahren aber erst im Juni wieder im Normalbetrieb. Till Hirsekorn

Beliebte Linien wie der 2er zwischen Wülflingen und Seen fahren in den nächsten Wochen erstmal im Ferienfahrplan weiter.



Mit der schrittweisen Lockerung des Lockdown verdichtet auch Stadtbus Winterthur als Teil des Zürcher Verkehrsverbundes seinen Takt wieder, dies in zwei Stufen und Schritten, wie die Busbetriebe am Mittwochabend mitteilten:

Ab Montag, 4. Mai, wieder regulär fahren:

4er (Rundkurs Wylandbrücke-Zeughaus)

5er (Dättnau-Technorama)

7er (Bhf Wülflingen-Melcher)

9er (Bhf Seen-Iberg)

10er (HB-Bhf Oberwinterthur)

610er (Oberwinterthur in Richtung Wiesendangen)

611er (ab Wiesendangen)

660er (HB in Richtung Nürensdorf)

674 (Seuzach in Richtung Wülflingen).

Beliebteste Linien vorerst im Ferien-Modus

Reduziert, wie während der Sommerferien, verkehren die Linien 1 (Oberwinterthur-Töss), 2 (Wülflingen-Seen) und 3 (Rosenberg-Oberseen).

Mit jährlich 7,5 (2er), 5,8 (1er) und 5,4 Millionen (3er) Passagieren fahren die drei beliebtesten Buslinien damit weitere sechs Wochen im Sparmodus, sprich alle 7,5 Minuten statt alle 6 oder alle 10 statt 7,5 Minuten.



Weiterhin gar nicht fahren die Linien 2E, 12 (Bruderhaus), die Nachtbusse und die Schülerkurse.

Das Passagieraufkommen ist laut Stadtbus während der Krise um 50 bis 70 Prozent eingebrochen.

Normalbetrieb im Juni?

Ab Montag, 8. Juni, fahren wahrscheinlich alle Kurse wieder normal. «Aufgrund der unsicheren Entwicklung kann es hier jedoch noch zu Änderungen kommen», schreibt Stadtbus und verweist auf den Online-Fahrplan.



Die öffentlichen Verkehrsunternehmen arbeiten derzeit ein Schutzkonzept aus, das auch Stadtbus Winterthur übernehmen wird.