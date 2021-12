Öffentlicher Verkehr in Winterthur – Stadtbus nimmt ab 1. Januar wieder Normalfahrplan auf Die personelle Situation bei Stadtbus Winterthur hat sich in den letzten Wochen etwas entspannt. Ab dem 1. Januar kann daher wieder das komplette Angebot gefahren werden. Patrick Gut UPDATE FOLGT

Die Situation bei Stadtbus hat sich leicht entschärft. Unklar ist allerdings, wie sich die Omikron-Variante auswirken wird. Foto: Marc Dahinden

Aufgrund eines temporären Personalengpasses musste Stadtbus Winterthur sein Angebot ab 6. Dezember leicht reduzieren. Dies, weil nicht genügend Fahrpersonal zur Verfügung stand.

Nun hat sich die Situation in der letzten Woche leicht verbessert, wie Stadtbus Winterthur am Dienstag mitteilt. Einige Mitarbeitende, die längere Zeit ausfielen, sind nicht mehr krank. Zudem ist die Zahl der Corona-Fälle und Quarantänen in den letzten Wochen in etwa konstant geblieben.

Ab Januar werden laut Stadtbus monatlich neue Fahrdienstmitarbeitende ausgebildet. Weiterhin könne Stadtbus auf die Unterstützung von ehemaligen Mitarbeitenden und frühzeitig pensionierten Chauffeurinnen und Chauffeuren zählen.

All diese Entwicklungen führen laut Mitteilung von Stadtbus dazu, dass ab 1. Januar 2022 wieder das komplette Angebot gefahren werden kann. Wie sich die neue Omikron-Variante auf Stadtbus auswirken wird, ist nicht abschätzbar. Aktuell werden verschiedene Szenarien vorbereitet.

