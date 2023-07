Kolumne Stadtverbesserer – Stadtchefs, ab ins Sozialtraining! Schwierige Jugendliche sollen an ihrem Verhalten arbeiten. Ein bisschen Empathie-Nachhilfe täte aber auch Erwachsenen gut – ob in der Stadtverwaltung oder der FCW-Bierkurve. Jonas Keller

«Ich reflektiere mein Verhalten» ist eines der Ziele für Jugendliche im Sozialtraining – und nicht minder wünschenswert nach der Volljährigkeit. Foto: Roger Hofstetter

Die Stadtverwaltung kommt gerade nicht mehr aus den Schlagzeilen: Bei der Stadtpolizei herrsche eine «Angstkultur», mehrere Kaderleute sind krankgeschrieben. Auch in einer Abteilung des Steueramts ist die Rede von einer toxischen Arbeitsatmosphäre. Was ist da los?, fragt sich der Stadtverbesserer. Und vor allem: Was kann man dagegen tun?

Die Antwort liefert die Stadt gleich selbst. Für schwierige Jugendliche bietet sie nämlich ein Sozialkompetenztraining an. Dort lernt der Nachwuchs, wie man mit respektvollen Worten statt geballten Fäusten kommuniziert. Schluss mit Angstkultur im Klassenzimmer. Warum also nicht auch ein Sozialtraining für verhaltensauffällige Führungskräfte?

Ganz einfach ist es natürlich nicht, Erwachsenen zu vermitteln, dass ihr Charakter nochmals die Schulbank drücken muss. «Charakterbildung abgeschlossen», denken die meisten irgendwann zwischen 18 und 25 und konzentrieren sich künftig darauf, anderes zu mehren: Diplome an der Wand, Stufen auf der Karriereleiter, Franken auf dem Bankkonto oder Nachwuchs, um das eigene Genmaterial – und die eigenen Erziehungsmängel – weiterzutragen.

Einzelpersonen herauspicken kommt deshalb kaum infrage. Zu viel Exposition für die empfindlichen Gemüter. Besser ist es, gleich ganze Teams sozial zu trainieren. Die städtischen Alterszentren gehen da schon mal mit gutem Beispiel voran: Sie schicken ihre Mitarbeitenden in Kurse der Lufthansa. Dort lernen sie von der Bordcrew, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und die Vorteile «spannungsfreier Sprache» zu schätzen.

Doch wieso bei der Stadtverwaltung aufhören? Die Fans auf der Schützenwiese, die noch immer glauben, der Rest der Stadionbesucher hätte nur auf ihr Feuerwerk gewartet? Ab ins Sozialtraining! Raucher, die ihre Mitmenschen einnebeln? Sozialtraining! Zugpendler, die die Tür zwischen zwei Bahnwagen laut zuknallen lassen? Ihr wisst, wo ihr hingehört.

Manche sind natürlich schlicht unbelehrbar. Damit diese sozialen Schlafwandler nicht zu vielen Leuten auf die Zehen treten können, braucht es beim nächsten Kaderbewerbungsgespräch deshalb nicht nur die Frage nach Lücken im Lebenslauf. Sondern auch nach Lücken in der Kinderstube.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.