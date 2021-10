Kolumne Landluft – Stadtflucht light Während wieder mehr Leute aufs Land ziehen, gibt es auch unentschlossene Städter. Jonas Gabrieli

Vielleicht war der Herbststurm von Mittwochnacht ja ein Büsslifahrer namens Hendrik? Cartoon: Ruedi Widmer

Wenns in der Stadt flucht, folgt die Stadtflucht. Wegen Corona sind wieder mehr aufs Land gezogen, sagen nationale Zahlen. Offenbar solls aber auch wieder mehr Geburten geben. Gerüchteweise schaffen sie in Bern Platz im Gebärengraben. Item.

Offenbar gibt es aber immer noch Städter, die noch nicht so recht wissen, ob sie wirklich aufs Land ziehen sollen. Immer öfter werden im urbanen Raum deshalb begehbare Boxen mit Rädern gesichtet, die mit Betten, Küchen oder gar Duschen ausgestattet sind. Unwissende behaupten dann, das seien «Campingvans». Doch Kenner wissen natürlich: Das sind Fluchtfahrzeuge für die rastlosen Mittdreissiger. Vielleicht war der Hendrik von Mittwochnacht gar kein Herbststurm, sondern nur ein Büssli-Hipster, der zwischen Aesch und Neftenbach durchraste. Auf der Suche nach dem perfekten Instagram-Spot.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Vor Corona, da wäre man einfach mal aufs Land spaziert und hätte sich die Gemeinden angeschaut, in denen man sich ein Leben hätte vorstellen können. Aber das viele Homeoffice hat die Menschen ja verändert. Nun muss die Grundausstattung immer ganz nah sein. Man weiss nie, wenn die Restaurants plötzlich wieder schliessen. Und all diese Ungeimpften. Da brauchts den persönlichen Schutzraum. Ob das kriechende Schlafzimmer schon unter Zersiedelung läuft, wenn man es zu lange wild parkt?

Egal, einsteigen, Motor an, Freiheit! Also sofern das vulkanähnliche Röcheln unter der Haube auch nach vierzig Jahren noch ertönt. Und wenn die rollende Zweitwohnung dann irgendwo auf einem Hügel im Tösstal oder an einem Ufer im Weinland ankommt, dann denkt sich der Fahrer: Schon unglaublich schön, diese Natur. Man braucht gar nicht viel.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.