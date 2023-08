Stadthaustrasse in Winterthur – «Der Vortritt ist jetzt weniger definiert» Mehrzweckstreifen und Poller sollen die Stadthausstrasse fussgängerfreundlicher machen. Die erste Bilanz sei positiv, heisst es beim Tiefbauamt. Das sehen nicht ganz alle so. Hannes Boos

Seit letztem Juni wird die Stadthausstrasse von Mehrzweckstreifen halbiert, seit Juli stehen die Poller. Foto: Hannes Boos

Die neuen Poller an der Stadthausstrasse sorgen für Aufregung, zumindest auf Social Media. «Solche Vollpfosten» wettert etwa George Stutz auf Facebook. Der ehemalige Redaktor des Gratis-Newsportals «84xo» lässt dabei bewusst offen, ob er nur die Poller oder auch die Stadtverwaltung meint. Die zehn Steinpfosten – acht an der Stadthausstrasse, zwei an der Lindstrasse – haben laut Tiefbauamt den Zweck, die ebenfalls neuen Mehrzweckstreifen in der Strassenmitte zu schützen. Diese teils rund 100 Meter langen Streifen sollen den Passantinnen beim Queren der Strasse helfen. Sie sind eine Art Zwischenstation.

Stutz dagegen findet: «Verglichen mit Zebrastreifen sind die Mehrzweckstreifen ein Rückschritt. Früher wussten die Taxifahrer besser, wo genau sie anhalten mussten. Und die Fussgänger, wo sie sie sicher sind.» Ebenfalls an der Facebook-Diskussion beteiligt hat sich FDP-Mann Ruedi Brem. Er kritisiert die schlechte Sichtbarkeit der Poller: «Je nach Licht werden sie zum veritablen Verkehrshindernis.»

Acht Poller und drei neue Mehrzweckstreifen regeln neu den Verkehr rund um die Stadthausstrasse. Karte: zim

Seitens Stadt entgegnet man, dass der Polizei noch keine Unfälle gemeldet worden seien. Lediglich während der Bauphase seien zwei bewegliche Pfosten aus Kunststoff umgefahren worden. Und was die Sichtbarkeit angehe? Die Pfosten seien am Kopf mit einer reflektierenden Folie markiert. Beschwerden habe es bloss im üblichen Rahmen gegeben. «Im Vergleich mit anderen Verkehrsanordnungen waren es eher wenige Rückmeldungen», sagt Michael Graf vom Baudepartement. Zebrastreifen seien bei Tempo 30 generell nur in besonderen Fällen vorgesehen, etwa bei Schulhäusern wie dem Schulhaus Altstadt.

Neue Spielregeln für den Verkehr

Autofrei ist die Stadthausstrasse seit Herbst 2022. Für Busse, Taxis und Zubringer gilt seither Tempo 30. Mit den Mehrzweckstreifen hat das Tiefbauamt nun den nächsten Schritt zur Verkehrsberuhigung unternommen. Die zwei bis vier Meter breiten Streifen sollen die Fahrbahnen «optisch verengen», wie es in einem Informationsblatt der Stadt heisst. Davon erhoffe man sich eine «geschwindigkeitssenkende Wirkung».

1 / 5 Bildstrecke: Die neuen Poller an der Stadthausstrasse. Hier im Bild: Der letzte Poller vor dem Hauptbahnhof. Fotos: Hannes Boos

Die Poller, die jeweils Anfang und Ende der Mehrzweckstreifen markieren, sind laut einem Info-Blatt des Tiefbauamtes dazu da, den Verkehrsteilnehmenden die «neuen Spielregeln» zu vermitteln. Zwar dürfen die Mehrzweckstreifen auch von Taxis und Bussen zum Überholen benutzt werden; grundsätzlich sollen sie aber den Fussgängern vorbehalten sein.

Die drei Zebrastreifen sind verschwunden. Man wolle, so das Tiefbauamt, den Fussgängern unnötige Umwege ersparen. Denn wenn sich in 50 Metern Distanz ein Zebrastreifen befindet, dann muss dieser laut Gesetz auch benutzt werden. Innerhalb von 30er-Zonen ist es anders: Man darf die Strasse auf ganzer Breite queren, hat aber keinen Vortritt.

Passantinnen vermissen Zebrastreifen

Dass sich an der Stadthausstrasse etwas geändert hat, fällt auch den Passanten auf – zumindest teilweise. Von einem Fahrverbot habe sie nichts gewusst, sagt eine 72-jährige Frau. Schlecht finde sie aber, dass nun die Zebrastreifen weg seien. «Gerade für uns älteren Leute ist es gefährlicher so. Mir ist zum Beispiel nicht klar, wer jetzt Vortritt hat.» Das sieht auch eine junge Mutter so, die mit ihrer Tochter unterwegs ist: «Der Vortritt ist jetzt weniger definiert.» Für einen anderen Passanten hingegen ist klar: «Vortritt habe ich, sobald die Strasse frei ist.»

Hannes Boos ist freier Journalist beim Landboten.

