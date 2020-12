Volkshaus Basel – Stadthotel von Herzog & de Meuron eröffnet mitten in der Krise Trotz Mini-Lockdown nimmt in Kleinbasel ein neues Boutique-Hotel den Betrieb auf. Die erklärte Absicht: aus der Not eine Tugend zu machen. Anita Suter (Travelcontent)

Im Volkshaus Basel kann nun auch genächtigt werden. Foto: PD

Die Passanten blicken sichtbar irritiert durch die Scheiben der Volkshaus-Bar. Denn eigentlich sind sie ja alle zu, die Gastrobetriebe in Basel. Medienschaffende, Inhaber und Architekten haben sich hier zum «Soft-Opening» des gleichnamigen Boutique-Hotels versammelt. Selbstverständlich mit Maske, selbstverständlich mit Abstand. Es ist Tag zwei des in Basel-Stadt geltenden Mini-Lockdowns und – der Verdacht liegt nahe – ein denkbar schlechter Zeitpunkt, ein Hotel zu eröffnen.

«Wir wollen einfach nicht mehr länger warten», antwortet Mitinhaber Adrian Hagenbach auf die offensichtliche Frage nach dem merkwürdigen Zeitpunkt. Und schiebt nach: «Und wir sind überzeugt, gerade in solch schwierigen Zeiten das richtige Produkt anbieten zu können.»

Zeit für einen «Tapetenwechsel»

Im Oktober verzeichnete die Basler Stadthotellerie satte 62 Prozent weniger Übernachtungen als im gleichen Zeitraum 2019, Anfang Dezember berichten die Medien von einer anrollenden Entlassungswelle in den städtischen Hotelbetrieben des ganzen Landes. Was erhoffen sich die Betreiber eines neuen Boutique-Hotels mitten in der Krise? «Aus der Not eine Tugend zu machen», erklärt Adrian Hagenbach das Konzept der Eröffnungsphase.

Die Mini-Stadt in der Stadt Infos einblenden 2010 im Rahmen eines Ideenwettbewerbs vom Kanton Basel-Stadt erworben, war ein Hotel als Teil des geschichtsträchtigen Grundstücks bereits im Konzept vorgesehen. «Erst das Hotel vervollständigt das Nutzungskonzept für das ganze Gebäude», erklärt Immobilienentwickler Adrian Hagenbach. Er spricht von einer Mini-Stadt in der Stadt – mit Gastroangebot, Events und nun eben auch mit eigenem Nachtlager. Vor rund einem Jahrzehnt habe die Planung mit den Architektinnen und Architekten von Herzog & de Meuron bereits begonnen, nun ist aus ehemaligen Büroräumlichkeiten ein Hotel mit 45 grosszügigen Zimmern geworden. Anzusprechen hofft man vor allem ein Publikum von Kunstliebhabern und Architektur-Aficionados, was schon an der prominenten Stahlskulptur im Zentrum der Lobby erkennbar ist. (red)

Im Zentrum steht der Glaube daran, dass es gerade jetzt viel Zeit und Musse für die Wertschätzung schöner Materialien, für Design und Architektur gebe. Man hofft auf Menschen, die der eigenen vier Wände überdrüssig sind, und sie für ein Wochenende in die schicke, vom renommierten Architekturbüro Herzog & de Meuron ausgerichtete Umgebung tauschen möchten. Im «Tapetenwechsel»-Paket mit inbegriffen ist nebst der Begrüssung mit Champagner ein Drei-Gang-Menü in der hauseigenen Brasserie – die derzeit unter den geltenden Regeln für externe Gäste geschlossen ist.

«Wir müssen gut rechnen.» Adrian Hagenbach, Mitinhaber

«Was es heissen würde, jetzt von Grund auf ein neues Haus zu eröffnen – daran will und muss ich zum Glück nicht denken» gibt sich Hagenbach sichtlich erleichtert. Und meint damit die bereits bestehende und gut eingespielte Infrastruktur des Volkshauses. Es gibt seit 2012 einen Gastronomie- und Eventbetrieb, das Hotel komme nun zusätzlich «oben drauf». Die hinzukommenden Kosten des Hotelbetriebs seien dadurch also überschaubar.

Und dennoch: «Wir müssen gut rechnen, vorsichtig sein», so Hagenbach. Denn neben den Kultur- und Architektur-Aficionados aus der näheren Umgebung sollte das neue Boutique-Hotel natürlich auch die «üblichen Verdächtigen» unter den Basler Hotelgästen – Geschäftsreisende, Messe- und Kongressbesucher – ansprechen. Dass diese aber aus auf der Hand liegenden Gründen vorerst keine Hauptrolle spielen dürften, zeigt nur schon ein Blick auf die als nette kleine Geste in den Zimmern aufgelegten Romane: Sie richten sich an eine deutschsprachige Klientele.

Die Lobby des neuen Basler Boutique-Hotels Foto: Robert Rieger Foto: Robert Rieger Foto: Robert Rieger 1 / 7

Die Preview-Phase, während der Gäste das Hotel «in privater Atmosphäre» mit dem «Tapetenwechsel»-Angebot erleben können, läuft noch bis Ende Februar. Die eigentliche Eröffnung ist für den 1. März 2021 geplant.