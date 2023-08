Stadtparlament in Winterthur – «Das ist eines Parlaments nicht würdig» Die steigenden Mieten in Winterthur treiben die Politik um. Der Stadtrat musste Kritik einstecken, und Roman Hugentobler (AL) zeigte Daniel Oswald (SVP) den Mittelfinger. Delia Bachmann

Wegen des Umbaus des Ratssaals tagt das Winterthurer Stadtparlament im Festsaal des Kirchgemeindehauses Liebestrasse. Foto: Enzo Lopardo

Mit einem Affenvergleich lancierte Olivia Staub (SP) am Montag die Mietdebatte im Stadtparlament. Der Stadtrat erinnere sie an die drei Affen, von denen sich einer die Augen zuhält, einer die Ohren und einer den Mund. «Man wird den Eindruck nicht los, dass dem Stadtrat der Schutz der Mieter egal ist», sagte sie. Der Grund für ihren Frust: Die Antwort des Stadtrats auf die dringliche Interpellation zum Schutz der Mietenden, die Staub vor den Sommerferien mit Nina Wenger (Grüne) eingereicht hatte. Die Stadtregierung verwies in seiner Antwort auf den kaum vorhandenen Handlungsspielraum. Bei Mietverträgen handle es sich um privatrechtliche Vereinbarungen. Unterstützung könnten sich die Mieterinnen beim Mieterverband holen.