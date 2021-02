Sicherheitsdienst übernimmt – Stadtpolizei Bülach verliert Auftrag in Embrach Ab nächstem Jahr wird die Stadtpolizei Bülach nicht mehr für Embrach zuständig sein. Die Gemeinde setzt dafür auf eine Kombination aus Sicherheitsdienst und Kapo. In Bülach bedauert man den Entscheid. Manuel Navarro

Die Stadtpolizei Bülach ist künftig nicht mehr in Embrach zuständig. Foto: Madeleine Schoder/Archiv

Nach über zwanzig Jahren ist Schluss. Zwischen Embrach und Bülach wird es ab nächstem Jahr im Polizeiwesen keine partnerschaftliche Zusammenarbeit mehr geben. Heisst konkret: Die Stadtpolizei Bülach wird nicht mehr länger die kommunalpolizeilichen Aufgaben übernehmen, wie das bisher der Fall war. Stattdessen wird die Kantonspolizei Zürich dafür zuständig sein. Zudem engagiert die Gemeinde Embrach einen Sicherheitsdienst.

Hintergrund des Entscheids ist, dass die Gemeinde künftig im Sicherheitsbereich neue Schwerpunkte setzen will. «In den letzten Jahren wurde der Ruf nach Objektüberwachungen immer lauter. Insbesondere bei den neuralgischen Punkten wie Schulhäusern, Sportplätzen etc. sind immer wieder Lärmklagen, Sachbeschädigungen und Littering festzustellen», schreibt die Gemeinde im jüngsten Verhandlungsbericht. Auch habe sich gezeigt, dass künftig an Tagen mit vielen Besucherinnen und Besuchern ein Sicherheitsdienst in der Badi Talegg ins Auge gefasst werden müsse. «Zudem soll der ruhende Verkehr besser überwacht werden, damit Personen, welche sich nicht an das neue Parkregime halten, gebüsst werden können.»