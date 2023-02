Telefonbetrug in Winterthur – Stadtpolizei erhielt innert einer Woche mehr als 50 Meldungen zu Schockanrufen Sieben Millionen Franken haben Kriminelle im letzten Jahr im Kanton Zürich mit Telefonbetrug erbeutet. Und das ist nur die Zahl, die bekannt ist. So kann man sich schützen. Patrick Gut

Die neuste Variante des Telefonbetrugs ist der sogenannte Schockanruf: Eine vermeintliche Polizistin meldet sich und berichtet, die Tochter der Angerufenen sei in einen Unfall verwickelt. Symbolfoto: Roland Weihrauch (Keystone)

Verschiedene Abwandlungen von Telefonbetrug beschäftigen die Polizei nunmehr seit ein paar Jahren. Derzeit sind aber besonders perfide Betrüger zugange, die sich als Polizei und Staatsanwaltschaft ausgeben. Die Anruferinnen und Anrufer befinden sich im Ausland. «Sie verteilen sich auf verschiedene, weit vernetzte und professionell agierende Banden», sagt Carmen Surber vom Mediendienst der Kantonspolizei. Die Betrüger finden ihre Opfer, indem sie nach Vornamen suchen, die aus der Mode gekommen sind. So ist die Chance grösser, dass sie – wie gewünscht – an eine Seniorin oder an einen Senior geraten.