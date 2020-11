Maskenknatsch in Winterthur – Stadtpolizei greift bei Umsetzung der Maskenpflicht hart durch Rüde Belehrungen, ein Rayonverbot und Velofahrer, die zum Maskentragen aufgefordert werden: Die Art, wie die Stadtpolizei die Maskenpflicht in der Altstadt umsetzt, sorgt mancherorts für Unverständnis. Leon Zimmermann

Mehrere Personen beschweren sich über die Art, wie die Stadtpolizei mit maskenlosen Spaziergängern und Velofahrern in der Altstadt umgeht. Fotos: Marc Dahinden

In der ganzen Winterthurer Altstadt gilt seit letzter Woche eine Maskenpflicht (Der «Landbote» berichtete). Vielen Leuten scheint das noch nicht bekannt zu sein. «Wir mussten in den vergangen Tagen zahlreiche Ermahnungen aussprechen», sagt Stadtpolizei-Sprecher Michael Wirz.

Dabei ist es teilweise zu Konflikten zwischen maskenlosen Passanten und Polizisten gekommen. So berichtet ein «Landbote»-Leser, der anonym bleiben möchte, von einem Vorfall, der sich am ersten Tag nach Inkrafttreten der neuen Bundesratsverordnungen in der Marktgasse ereignet habe. Kurz vor Mittag hätten zwei Polizisten ihn aufgefordert, die Maske anzuziehen.