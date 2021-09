Strassensperren in Zürich – Stadtpolizei ist mit Klimaaktivisten im Gespräch Am Donnerstag geben Extinction Rebellion bekannt, wo sie ihre Aktion durchführen werden. Die Polizei ist bereits informiert. David Sarasin

Das X in der Fahne ist das Symbol von Extinction Rebellion. Hier bei einer Aktion in Lausanne. Foto: ARC

Am kommenden Montag will die Klimaaktivisten-Gruppe Extinction Rebellion (XR) in der Zürcher Innenstadt einen Verkehrsknotenpunkt besetzen. Dies gab die weltweit aktive Gruppe vergangene Woche in einem Video bekannt. Um welchen Ort es sich genau handelt, wird sie am Donnerstag in einer Medienkonferenz bekannt geben.

«340 Personen haben sich für die Aktion angemeldet», sagte Cécile Bressire von XR vergangene Woche. Sie rechne aber damit, dass einige mehr kommen werden, die sich noch nicht auf der Website für die Aktion eingetragen haben.