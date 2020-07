Teenager-Diebe in Winterthur – Stadtpolizei verhaftet Jugendliche nach Diebestour Am Mittwochmorgen nahm die Stadtpolizei Winterthur zwei Minderjährige fest, die kurz zuvor mehrere Personenwagen durchsucht und Sachbeschädigungen begangen hatten.

Beamte der Stadtpolizei Winterthur haben am Mittwoch zwei jugendliche Diebe verhaftet. pd / Stadtpolizei Winterthur (Symbolbild)

Zwei «dunkel gekleidete Personen mit Kopfbedeckungen» wurden am frühen Mittwochmorgen (4.30 Uhr) an der Buchackerstrasse in Winterthur dabei beobachtet, wie sie von Garage zu Garage gingen und sich dabei Zugang zu Autos verschafften. So zumindest wurde es der Polizei gemeldet.

Wie die Stadtpolizei mitteilt, konnte eine ausgerückte Patrouille zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren anhalten und verhaften. Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden zuvor mehrere unverschlossene, im Bereich Buchackerstrasse / Bettenstrasse parkierte Personenwagen durchsucht. Sie betraten auch zwei Garagen und beschädigten zwei Fahrräder. Bei zwei Cabriolets schnitten sie das Dach auf und es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

Das Deliktgut ist noch unklar. Die Spurensicherung sowie die weitere Sachbearbeitung wurden an die Kantonspolizei Zürich übergeben. Die beiden mutmasslichen Täter müssen sich vor der Jugendanwaltschaft Winterthur verantworten.

( mst )