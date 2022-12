Blindflug in Illnau-Effretikon – Stadtpolizei verzeigt sechs Autofahrer wegen vereister Scheiben Wer es beim Scheibenkratzen nicht so genau nimmt, riskiert einen Ausweisentzug. In Illnau-Effretikon hielt die Polizei gleich mehrere Lenker an. Almut Berger

Kein Kavaliersdelikt: Wer mit vereisten Scheiben unterwegs ist, gefährdet sich und andere. Foto: Stadtpolizei Illnau-Effretikon

Am Dienstag stoppte die Stadtpolizei Illnau-Effretikon in den Morgenstunden diverse Fahrzeuge, bei denen die Lenkerinnen und Lenker die Front und/oder die Seitenscheiben nicht oder nur mangelhaft vom Eis befreit hatten. Insgesamt stellte sie innert kurzer Zeit sechs fehlbare Fahrer fest, deren Fahrzeugscheiben stark vereist gewesen seien, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Diese würden nun dem Statthalteramt Pfäffikon zur Anzeige gebracht. Gleichzeitig wird das Amt für Administrativmassnahmen einen Ausweisentzug prüfen.

Gefährliche Bequemlichkeit

In ihrem Schreiben appelliert die Polizei an die Fahrzeuglenkerinnen und -lenker, die Scheiben komplett von Schnee und Eis zu befreien. Bequemlichkeit und Sorglosigkeit seien hier fehl am Platz. Durch die eingeschränkten Sichtverhältnisse aus den Fahrzeugen würden andere Verkehrsteilnehmende stark gefährdet. So könnten insbesondere auch Fussgänger gar nicht oder nur noch zu spät erkannt werden – die Folge seien teils schwerwiegende Verkehrsunfälle.

Gemäss den Strassenverkehrsvorschriften müssen vor einer Fahrt die Front- und Seitenscheiben auf der ganzen Fläche von Schnee und Eis wie auch allen sonstigen Verschmutzungen befreit werden. Gleiches gilt für die Lichter, die Seitenspiegel und die Blinker. Das Fahren mit schneebedecktem Autodach und/oder Motorhaube ist ebenfalls nicht zulässig – sich lösende Eisplatten oder herunterwehender Schnee sind gerade auch für folgende Autofahrer eine Gefahr.



Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

