Stadtpolizei Winterthur – Junges Büsi aus Motorraum gerettet Am Donnerstagmittag rückte die Stadtpolizei aus, weil es aus einem parkierten Auto miaute. Der wenige Wochen alte Kater konnte schliesslich befreit werden. Jonas Keller

Der Kater schaut nach seinem Abenteuer schon wieder neugierig in die Kamera. Foto: PD

Je nach Verwendung können Automotoren brummen, rattern oder röhren. Miauen allerdings gehört normalerweise nicht in ihr Geräuschrepertoire. Als am Donnerstagmittag ebensolche Laute aus einem parkierten Auto im Neuwiesenquartier kamen, riefen Anwohner deshalb rasch die Polizei.

Ein ausgerückter Polizist, der unter das Auto kroch, sah, dass eine Katze zwischen Motorblock und Stossstange gekrochen war. «Die Streife versuchte, das Büsi mit Spielzeug und Essen herauszulocken», sagt Polizeisprecher Michael Wirz. «Es wollte aber nicht herauskommen.» Die Polizei gehe davon aus, dass die Katze den Weg in das Fahrzeug hinein selbst gefunden habe.

Schliesslich wurde ein Abschleppdienst mit Spezialwerkzeug angefordert. Auch der Fahrzeughalter tauchte auf. So konnte das Büsi, das sich als wenige Wochen alter Kater herausstellte, aus seiner misslichen Lage befreit werden. «Er war mutmasslich ziemlich dehydriert, ansonsten geht es ihm aber gut», so Wirz. Der Kater sei nicht gechippt. Es sei deswegen nicht klar, wem er gehöre.

Polizist Roger Rupper gehörte zur Streife, die auf die tierischen Hilferufe reagierte. Foto: PD

Die Katze wurde inzwischen vom Tierrettungsdienst abgeholt und wird in einem Heim untergebracht, bis sich die Besitzer melden. Personen, die wissen, wem das Tier gehört, sollen sich unter 052 267 51 52 bei der Stadtpolizei Winterthur melden.

Auf einem Foto, das die Polizei auf Social Media teilte, ist einer der uniformierten Retter in der Not übrigens mit Kratzern am Arm zu sehen. Eine kurze Abklärung ergibt: Sie stammen von der Gartenarbeit. «Der Kater liess sich widerstandslos mitnehmen», sagt Wirz.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

