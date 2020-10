Einbrecher geschnappt – Stadtpolizei Zürich verhaftet Einbrecher in flagranti Am Freitagabend verhaftete die Stadtpolizei Zürich im Kreis 5 einen mutmasslichen Einbrecher.

An der Fierzgasse im Kreis 5 wurde der 25-Jährige geschnappt. Google Maps

Kurz vor 18.30 Uhr erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass an der Fierzgasse soeben ein Mann durch ein Fenster in ein Haus eingestiegen sei. Sofort wurden mehrere Patrouillen an die Örtlichkeit geschickt und das Haus umstellt.

Wie die Stadtpolizei am Samstag mitteilt, konnte bei der anschliessenden Durchsuchung des Hauses der mutmassliche 25-jährige Einbrecher im Keller entdeckt und verhaftet werden.

ahu