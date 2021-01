Ausschreitungen am Freitagabend – Stadtpolizei Zürich weist mehrere Jugendliche weg Im Kreis 1 versammelten sich mehrere Jugendliche am Freitagabend. Sie randalierten und pöbelten andere Passanten an. Die Polizei nahm 18 Jugendliche vorübergehend in Gewahrsam.

Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen beim Bahnhof Stadelhofen präsent. BRK News

Kurz nach 21.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung über eine randalierende Gruppierung beim Utoquai ein, es soll auch ein Feuer entfacht worden sein. Vor Ort trafen die Polizisten weder auf ein Feuer noch auf die beschriebene Gruppe. Zum selben Zeitpunkt meldete eine zivile Patrouille, dass sich eine grössere Gruppe auf dem Sechseläutenplatz aufhalten und andere Personen anpöbeln würde. Dies teilt die Stadtpolizei Zürich mit.

Die erste Streifenpatrouille, die beim Sechseläutenplatz eintraf, wurde von den Jugendlichen mit Feuerwerk beschossen und anderen Gegenständen beworfen. Weitere Einsatzkräfte wurden zur Unterstützung aufgeboten. Die Gruppe zerstreute sich und flüchtete in Richtung Bahnhof Stadelhofen. Durch den Polizeieinsatz konnte eine Schlägerei unterbunden werden. Gleichzeitig meldeten die VBZ, dass in einem Tram, das soeben bei der Haltestelle Bahnhof Stadelhofen eingefahren sei, eine grössere Gruppierung randaliere. Diese konnte das Tram jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. In der Folge kontrollierten die Polizisten im Bereich des Bahnhofs Stadelhofen sowie beim Bellevue zwei grössere Gruppierungen. In diesem Zusammenhang wurden rund 20 Personen weggewiesen. 18 Minderjährige, davon drei Frauen, wurden vorübergehend auf eine Polizeiwache gebracht und anschliessend in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Zurzeit liegen keine Angaben über Sachschäden oder verletzte Personen vor.

Die Jugendlichen sollen auch ein Feuer entfacht haben. BRK News

mps