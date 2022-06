Gastronomie in Winterthur – Stadtrain-Wirt wechselt ins Rössli Wegen der bevorstehenden Sanierungsarbeiten an der Frauenfelderstrasse verlässt Pascal Werner im September das Restaurant Stadtrain – und übernimmt anschliessend das Zepter im Rössli in Seen. Thomas Münzel

Gilde-Koch Pascal Werner bietet nur noch bis September im Restaurant Stadtrain Menüs an. Foto: Restaurant Stadtrain

Diese Nachricht kommt für viele überraschend: Am 9. September ist im Restaurant Stadtrain Lichterlöschen. Wirt und Gilde-Koch Pascal Werner verlässt nach sechs Jahren die Beiz in Oberwinterthur. Und eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger sind noch nicht in Sicht. «Ob und wie es an der Stadtrainbrücke weitergeht, ist derzeit noch unklar», sagt Werner, der als lokaler SVP-Politiker auch schon für das Winterthurer Stadtparlament kandidiert hat. Klar ist aber, weshalb der Stadtrain-Wirt geht.