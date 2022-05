Gebühren in Winterthur – Stadtrat akzeptiert Gaspreisentscheid Mit seinem Entscheid stoppte der Bezirksrat am Dienstag die Erhöhung der Gaspreise um 30 Prozent. Der Stadtrat verzichtet nun auf einen Weiterzug und plant eine neue Erhöhung. Delia Bachmann

Wegen eines Formfehlers stoppte der Bezirksrat die geplante Gaspreiserhöhung. Die Stadt akzeptiert den Entscheid. Archivfoto: Marc Dahinden

Fredy Künzler legte erfolgreich Rekurs gegen höhere Gaspreise ein. Der Winterthurer Bezirksrat folgte am Dienstag der Argumentation des SP-Stadtparlamentariers: Als marktmächtiges Unternehmen hätte Stadtwerk den Preisüberwacher anhören müssen, bevor es den Gaspreis erhöht.

Nun, nur einen Tag danach, teilt der Stadtrat mit, dass er den Entscheid des Bezirksrats akzeptiert. Sprich, diesen nicht ans Verwaltungsgericht weiterzieht. Die Erhöhung um 30 Prozent oder 1,5 Rappen pro Kilowattstunde ist damit vom Tisch.

Ein neuer Anlauf

An einer Erhöhung der Gastarife hält die Stadt indes fest – aus wirtschaftlichen Gründen: «Aufgrund der weiterhin extrem hohen Gasmarktpreise sind Tariferhöhungen nach wie vor notwendig, um weitere Verluste im Millionenbereich zu vermeiden», heisst es in einer Mitteilung. Nur dank den Reserven in Höhe von rund 60 Millionen Franken habe Stadtwerk die Situation bisher gut überstanden.

Der Stadtrat geht davon aus, dass die Gaspreise langfristig auf hohem Niveau verharren: «Das wird auch Spuren bei den Betriebsreserven hinterlassen.» Darum plant der Stadtrat «möglichst zeitnah» eine Tariferhöhung – dieses Mal mit vorgängiger Anhörung des Preisüberwachers.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

