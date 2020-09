Hundehalter in Winterthur – Stadtrat befürwortet Leinenpflicht im Wald Hunde haben in den letzten fünf Jahren in Winterthur mehr als 50 Rehe gerissen. Der Stadtrat möchte zeitweise eine Leinenpflicht, wartet aber auf den Kanton. David Herter

In Winterthur gibt es noch keine Leinenpflicht. Verantwortungsvolle Halter leinen ihre Hunde dennoch an. Foto: Archiv

«Mein Hund jagt nicht», antworten Hundehalter gern, wenn sie gefragt werden, warum sie ihren Hund im Wald oder auf der Wiese nicht an die Leine nehmen. Stimmt nicht, sagen die Jäger und haben teilweise recht. In den vergangenen fünf Jahren rissen Hunde in den Winterthurer Jagdrevieren insgesamt 51 Rehe.

«Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings höher liegen», schreibt der Winterthurer Stadtrat in seiner Antwort auf eine Anfrage von Gemeinderätin Regula Keller (SP). Rehe, die von einem Hund gejagt und angefallen wurden, verenden oft im Unterholz und werden dort nicht entdeckt. Anlass für die Anfrage war ein Hunderiss bei Eidberg im Juni.

Die Totalrevision abwarten

Bisher gibt es in Winterthur wie im Kanton Zürich keine Leinenpflicht in Waldgebieten, auch nicht für die Zeit, in der Rehe ihre Jungen zur Welt bringen. In den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Solothurn und Luzern hingegen müssen Hunde während der Setzzeit an der Leine geführt werden.

Nicht alle Rehe, die von Hunden verletzt werden, sterben sofort. Einige verkriechen sich im Unterholz und verenden dort. Foto: PD

Der Stadtrat steht der Einführung einer örtlich und zeitlich beschränkten Leinenpflicht «positiv» gegenüber, schreibt er in seiner Antwort. Er will jedoch den Abschluss der Totalrevision des kantonalen Jagdgesetzes abwarten und die Situation dann erneut prüfen. Im Entwurf des Regierungsrates ist eine kantonsweite Leinenpflicht vom 1. April bis 31. Juli im Wald und am Waldrand vorgesehen. Die FDP sowie teils die SVP sprachen sich in der Kantonsratskommission dagegen aus.

Im Kanton Zürich wurden laut der Eidgenössischen Jagdstatistik seit 2015 insgesamt 476 Rehe von Hunden gerissen. Im selben Zeitraum wurden über 300 Rehe auf Bahngleisen getötet. Knapp 4800 Rehe wurden auf Strassen totgefahren.