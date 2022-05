Feier beim Stadthaus – Stadtrat bewilligt Freinacht bei FCW-Aufstieg Sollte der FC Winterthur aufsteigen, darf in der Stadt die ganze Nacht durch gefeiert werden. Der Stadtrat gibt grünes Licht für eine Freinacht. Gregory von Ballmoos

Über 1000 Winterthurerinnen und Winterthurer reisen am Samstag nach Kriens. Die mögliche Aufstiegsfeier soll vor dem Stadthaus stattfinden. Roger Hofstetter

Die Rechnung ist relativ einfach. Der FC Winterthur muss beim Tabellenletzten SC Kriens gewinnen und der FC Aarau muss gleichzeitig gegen Vaduz verlieren. Dann kehrt der FCW nach 37 Jahren wieder in die höchste Schweizer Fussball Liga zurück.

Für diesen Fall hat die Stadt Winterthur eine Freinacht bewilligt. Die Aufstiegsfeier soll vor dem Stadthaus stattfinden. Die Fans aus den beiden Extrazügen sollen vom Bahnhof über die Stadthausstrasse zum Stadthaus geleitet werden, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Er rechnet mit einer Ankunft der Fanzüge aus Kriens nach Mitternacht. Vor dem Stadthaus darf dann die ganze Nacht gefeiert werden.

Kaum mehr Tickets

Für die Partie gegen den SC Kriens gibt es für Winterthurer Fans auf offiziellem Weg keine Tickets mehr. Das Kontingent von 1400 Tickets ist vergriffen. Einzelne Billetts werden zur Zeit auf den einschlägigen Onlineportalen gehandelt, zu deutlich erhöhten Preisen. Fast Wucher wird mit den Tickets des FC Aarau betrieben. Für diese werden bis zu 150 Franken verlangt.

Auch bei einem Aufstieg via Barrage am Sonntag, 29. Mai, stellt der Stadtrat eine Freinacht in Aussicht. Als mögliche Gegner in der Barrage kommen noch GC, Sion und der FC Luzern in Frage.

Klar ist jetzt schon: Es spielt keine Rolle, ob der FC Winterthur an diesem Wochenende aufsteigt oder via Barrage. Das entscheidende Spiel wird so oder so auswärts stattfinden.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet im Ressort Stadt Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen. Mehr Infos @GvonBallmoos

