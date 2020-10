ÖV in Winterthur – Stadtrat erhält bei ÖV-Plänen Schonfrist Das Parlament gibt dem Stadtrat mehr Zeit, um die Zukunft des öffentlichen Verkehrs auszuloten. Er musste sich aber Kritik wegen seiner «passiven Haltung» anhören. Nina Thöny

Wo steht der ÖV in Winterthur in 30 Jahren? Der Stadtrat soll dies ausloten lassen. Foto: Marc Dahinden

Fahren Winterthurerinnen und Winterthurer künftig im Tram oder sogar in der Seilbahn durch ihre Stadt? Eine Mitte-links-Mehrheit im Gemeinderat forderte den Stadtrat dazu auf, eine Evaluation aufzugleisen, die aufzeigt, wie der öffentliche Verkehr 2050 in Winterthur aussehen könnte. Der Stadtrat bat um mehr Zeit, denn Planung und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs sei Aufgabe des Kantons. GLP, EVP und SVP waren dagegen. Am Schluss gewährte das Parlament dem Stadtrat zwar ein Jahr mehr Zeit, mehrere Mitglieder kritisierten aber, man gehe die Frage zu passiv an.