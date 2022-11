Altersvorsorge in Winterthur – Stadtrat hält teure Finanzspritze für Pensionskasse für unvermeidlich Der Deckungsgrad der städtischen Pensionskasse lag zuletzt bei unter 90 Prozent. Noch dieses Jahr könnte der Stadtrat ein Sanierungspaket präsentieren. Michael Graf David Herter

Die Sanierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur ist eines der Legislaturziele von Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte). Foto: Madeleine Schoder

Wenn es um die Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) geht, sind die Beträge sofort sehr hoch. 144 Millionen Franken Steuergeld wollte der Stadtrat in die Kasse einschiessen, die zwar seit 2014 verselbstständigt ist, aber von Anfang an über ein zu kleines Finanzpolster verfügte. Das Stadtparlament hatte sich 2019 geweigert, den Betrag zu bewilligen, und stattdessen gefordert, dass der Stadtrat den Anschluss an eine grössere Pensionskasse prüft.