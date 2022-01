Stadtrat Winterthur zieht Bilanz – Stadtrat lobt sich, doch grosse Baustellen bleiben Der Winterthurer Stadtrat gibt sich für die vergangenen vier Jahre gute Noten. 40 Prozent der Ziele hat er aber noch nicht erreicht – und der Rest existiert teilweise erst auf dem Papier. Jonas Keller

Die sieben Stadträte sind sich nicht immer einig – bei der Selbstbeurteilung aber schon. Foto: Madeleine Schoder

«Diese Legislatur hatte es in sich», eröffnete Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) die Selbstbewertung des Stadtrates. Die zwei Stadträtinnen und fünf Stadträte gaben sich einstimmig die Note 5 für die gemeinsame Führung der Stadt. «Wir haben nicht alles geschafft, was wir wollten – die Umstände waren aber auch schwierig», sagte Stefan Fritschi (FDP) mit Bezug auf die Pandemie.

Knapp 60 Prozent der selbst gesetzten Ziele sieht der Stadtrat als erfüllt an. Ein weiteres Drittel hat er angegangen, die meisten will er noch dieses Jahr umsetzen. Nur 8 Prozent der Ziele gab er ganz auf. Doch ein genauerer Blick zeigt: Die grössten Brocken sind noch nicht abgehakt. Und auch bei dem, was der Stadtrat bereits als umgesetzt erachtet, wartet noch viel Arbeit. Das sind die wichtigsten Punkte: