Corona in Winterthur – Stadtrat musste nach Pub-Besuch in Quarantäne Der Winterthurer Sozialvorsteher Nicolas Galladé verbrachte einen Fussball-Abend in der Nähe einer infizierten Person. Die Aufforderung der Contact Tracer kam aber mit einiger Verzögerung. Mirko Plüss

Nicolas Galladé wurde erst eine Woche nach dem möglichen Kontakt mit einer Risikoperson informiert. Foto: Marc Dahinden (Archiv)

Am 10. Oktober, in der Mitte der Herbstferien, traf sich Sozialvorsteher Nicolas Galladé (SP) mit zwei Freunden in einem Pub in Winterthur. Gemeinsam schauten sie die 1:0-Niederlage der Schweizer Fussball-Nati gegen Spanien. Was Galladé damals noch nicht wusste: Unter den anderen Gästen im Pub befand sich eine Person, die später positiv auf Corona getestet werden sollte.

Auch der Stadtrat erfuhr dies erst mit einiger Verzögerung. Am Tag nach dem Spiel fuhr er mit Frau und Kind für eine Woche in die Ferien. Erst am Tag seiner Heimreise erhielt er den Appell der kantonalen Contact Tracer: Ab in die Quarantäne.