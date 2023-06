Stadt Illnau-Effretikon – Stadtrat passt Energieförderprogramm an Ausbau bei den Gebäuden, Abstriche bei den E-Auto-Ladestationen. Almut Berger

Der Stadtrat erhöht per 1. Juli die städtischen Beiträge für den Anschluss von Gebäuden an Wärmenetze mit erneuerbaren Energien, für die Wärmedämmung der Gebäudehülle sowie die Zusatzzertifizierung bei Gesamtmodernisierung Minergie oder Minergie-P. Damit soll die Sanierungsrate von Gebäudehüllen gesteigert und eine möglichst hohe Anschlussdichte an die Wärmeverbünde erreicht werden, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem Förderprogramm «Ladeinfrastruktur» fördert der Kanton Zürich seit April verschiedene Massnahmen zur rascheren Elektrifizierung des Strassenverkehrs. Da dessen Förderbeiträge für die Grunderschliessung für Ladestationen auf Parkplätzen attraktiver als die der Stadt seien, werden diese gestrichen. Weiterhin finanziell unterstützt werden einzelne Ladestationen.

Das Gesamtförderprogramm für erneuerbare Energie und Energieeffizienz beläuft sich auf zwei Millionen Franken und ist seit dem 1. Januar 2022 in Kraft. Bislang wurden Beiträge von etwa 200’000 Franken zugesichert.

Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.