Pandemielager in Winterthur – Stadtrat plant für die nächste Pandemie In der Covid-19-Krise wurde das Schutzmaterial knapp. Gleichzeitig bunkerte die Stadt Winterthur abgelaufene Masken. Nun zieht der Stadtrat seine Lehren für das künftige Lager. Delia Bachmann

In der Zivilschutzanlage an der Schlosstalstrasse hat die Stadt Winterthur ihr zentrales Pandemielager. Foto: Madeleine Schoder

Der Eingang zum städtischen Pandemielager sieht aus wie die Einfahrt zu einer Tiefgarage. Hier in der Zivilschutzanlage an der Schlosstalstrasse in Töss bunkert die Stadt Winterthur einen Grossteil ihres Schutzmaterials. Die Masken, Handschuhe, Kittel und Co. stapeln sich in Kartons auf Holzpaletten. Einige Kistenstapel sind noch immer mit Plastik umwickelt. Die ältesten Kisten sind von 2009, als die Schweinegrippe umging.

Als Anfang 2020 die Corona-Pandemie ausbrach, war das gesamte Schutzmaterial – bis auf die Kittel und die Brillen – abgelaufen. Dies geht aus der Antwort des Stadtrats auf ein Postulat des Grossen Gemeinderats hervor: «Bei den eingelagerten Hygiene- und FFP2-Schutzmasken war das Ablaufdatum teilweise um mehrere Jahre überschritten», heisst es da. Das abgelaufene Material hat einen Warenwert von 88’000 Franken.