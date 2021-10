Budget Illnau-Effretikon – Stadtrat präsentiert «solides» Budget für 2022 Der Steuerfuss in Illnau-Effretikon soll im nächsten Jahr gleich hoch bleiben. Nicole Döbeli

Der Stadtrat Illnau-Effretikon hat das Budget für 2022 präsentiert. Archivbild: Melanie Duchene

Illnau-Effretikon rechnet 2022 mit einem finanziell guten Jahr. Der Steuerfuss bleibt bei 110 Prozent, und das Budget sieht ein kleines Plus von knapp 200’000 Franken vor. Dies bei Gesamtausgaben von 118,8 Millionen Franken. Wobei in den Ausgaben eine Vorfinanzierung für den Neubau der Mehrzweckanlage von 1,5 Millionen Franken enthalten ist, auf welche der Grosse Gemeinderat an seiner letzten Sitzung verzichtet hat. Stadtrat und Rechnungsprüfungskommission werden den Antrag korrigieren. Ohne diese Vorfinanzierung und eine weitere Einlage in die finanzpolitische Reserve fallen die Ausgaben 2022 3,4 Millionen Franken höher aus als im Vorjahr.

Die grösste Position ist ein Beitrag von 1,5 Millionen Franken, der aufgrund des angepassten Kinder- und Jugendheimgesetzes fällig wurde. Dann steigen die Lohnkosten der Stadt um 800’000 Franken, weil mehr Stellenprozente geschaffen wurden, und die Sonderschulkosten fallen ebenfalls eine halbe Million Franken höher aus.

Weil jedoch auch auf der Seite der Einnahmen mit Mehrbeträgen gerechnet wird, fällt das Budget am Ende positiv aus. Rund 3,6 Millionen Franken zusätzlich gegenüber 2021 will die Gemeinde einnehmen. Den grössten Teil machen ordentliche Steuern aus, die 2,4 Millionen Franken höher ausfallen sollen. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern geht Illnau-Effretikon aufgrund der Bautätigkeit und der hohen Immobilienpreise von höheren Einnahmen gegenüber dem Vorjahr aus.

Insgesamt rechnet Illnau-Effretikon mit Grundstückgewinnsteuern in der Höhe von 10 Millionen Franken, was überdurchschnittlich hoch sei. Der Stadtrat beobachte die Situation mit gemischten Gefühlen. Ohne diese Einnahmen wäre das Budget jedoch negativ ausgefallen.

Das Budget 2022 beurteilt der Stadtrat als solide. Der kantonale Ressourcenausgleich falle zwar tiefer aus, das könne jedoch durch Minderausgaben und Mehreinnahmen wettgemacht werden. Die Rechnungsprüfungskommission wird das Budget vorberaten, und der Grosse Gemeinderat behandelt es an seiner Sitzung vom 9. Dezember 2021.

