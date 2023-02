Schwimmsport in Winterthur – Stadtrat prüft Hallenbad im Deutweg Im Sportpark Deutweg könnte bald das zweite Hallenbad der Stadt entstehen. Der Stadtrat steht in Kontakt mit Win4. Vor dem Entscheid will er aber noch Alternativen prüfen. Jonas Keller

Der Platz im Hallenbad Geiselweid ist knapp. Im Deutweg könnte Entlastung geschaffen werden. Foto: Madeleine Schoder

Ein «multifunktionales, energieeffizientes Hallenbad mit mehreren kleinen und mittleren Becken»: Diese Vorgabe bekam der Stadtrat letztes Jahr aus einem Workshop mit Stadtparlamentariern, Wassersportvereinen, Schwimmschulen, dem Sportamt und Freizeitschwimmern.

Nun ist erstmals klar, wo dieser Plan umgesetzt werden könnte: Die Win4 AG hat sich laut einer aktuellen Mitteilung der Stadt Ende 2021 selbst beim Stadtrat gemeldet und den Sportpark Deutweg als Standort vorgeschlagen. In einer gemeinsamen Projektgruppe seien bereits erste Ansätze entwickelt worden. Die Win4 AG will nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.

Stadtrat beantragt mehr Zeit

Gemäss Stadt würde der Sportpark mehrere Vorteile mit sich bringen. So wäre das Bauland sofort verfügbar, das Bad gut mit Bus und Velo erreichbar und Anschlüsse an das KVA-Fernwärmegebiet sowie die Abwärme der Eissportanlage gegeben. Der Stadtrat lässt nun alternative Standorte, ein mögliches Business-Modell und die Möglichkeiten zum CO₂-neutralen Hallenbadbetrieb prüfen.

Das Stadtparlament hatte im Sommer 2021 eine Motion für erheblich erklärt, die einen Projektierungskredit für ein zweites Hallenbad verlangt. Der Stadtrat hätte damit bis Ende diesen Februar Zeit zur Umsetzung gehabt. Aufgrund der «umfangreichen Planungs- und Umsetzungsarbeiten» beantragt der Stadtrat nun, diese Frist um ein Jahr bis Ende Februar 2024 zu erstrecken. Für die Vorabklärungen sind beim Sportamt dieses Jahr 100’000 Franken budgetiert.

