Parlament Illnau-Effretikon – Stadtratsbericht ist dem Parlament zu «akademisch» Ein Bericht sollte Ideen liefern, wie der öffentliche Raum für junge Illnau-Effretiker besser gestaltet werden kann. Das Parlament hat diesen nun einstimmig zurückgewiesen. Almut Berger

Das Stadtparlament tagte am Donnerstagabend zum zweiten Mal seit den Erneuerungswahlen. Foto: Heinz Diener

Der Stadtrat von Illnau-Effretikon muss nochmals über die Bücher. Mit 33 zu 0 Stimmen verweigerten die Parlamentarier am Donnerstagabend geschlossen die Erledigung eines Vorstosses von Kilian Meier (Mitte). Der Stadtrat hätte in seinem Bericht darlegen sollen, inwiefern er den Anliegen von Jugendlichen bei der Gestaltung von öffentlichen Räumen Rechnung tragen will. Der überfraktionell getragene Vorstoss war aus einem Engage-Anliegen der Jugend von Illnau-Effretikon hervorgegangen. Er war bereits im Dezember 2020 überwiesen worden und die Verlängerungsfrist überzogen.

Während Urheber Kilian Meier bemängelte, dass der «akademisch anmutende Bericht» vor allem stadtverwaltungsinterne Zuständigkeiten und Prozesse regle, ohne dabei wirklich Konkretes zu Umsetzungsmassnahmen auszusagen, wies Dominik Mühlebach (SP) darauf hin, dass er gerade für die Jugendlichen nur schwer les- und erklärbar sei. Der Stadtrat erhält nun ein halbes Jahr Zeit, um einen Ergänzungsbericht zu verfassen.

Einführung von Tagesschulen auf dem Tapet

Nicht zurück-, sondern mit 17 zu 16 Stimmen knapp überwiesen wurde das Postulat des ehemaligen Parlamentariers Felix Tuchschmid (SP) betreffs Tagesschulen. Stadtrat und Schulpflege werden nun in einem Bericht darlegen müssen, ob und in welcher Form eine oder mehrere Tagesschulen in der Gemeinde eingeführt werden könnten. Beantwortet wurden die beiden Interpellationen von Roman Nüssli (SVP) und Mitunterzeichnenden bezüglich eines Notfallkonzepts bei einer Strommangellage sowie der Frage «Werden Kleinsiedlungen in Illnau-Effretikon aus der Bauzone gekippt?».

In der anschliessenden, jährlich stattfindenden Fragestunde konnten sich die Parlamentarier vom Stadtrat formlos Antworten auf ihre brennendsten Fragen abholen: «Plant die Stadt einen semimobilen Blitzer?», wollte beispielsweise Stefan Hafen (SP) wissen. Die SVP-Fraktion wiederum fragte an, unter welchem Sicherheitsaspekt von der Feuerwehr 100 Spriesswinden gekauft worden seien. Und wie diese fachgerecht gelagert und gewartet würden.

Matthias Müller (Mitte) interessierte sich für die Resultatanzeigetafel in der Sporthalle Eselriet. Da einige Lämpchen regelmässig nicht funktionierten, komme es an Spielen häufiger zum Rätselraten über die Entscheide der Schiedsrichter. Und Kilian Meier (Mitte) fragte, wie viele Duschköpfe es in den Turnhallengarderoben der Schulanlage Eselriet gebe. Und: Wie viele davon einwandfrei funktionierten.

