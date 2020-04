Keine Sozialhilfe trotz Anrecht – Stadtrat sieht Verantwortung bei Bund und Kanton Nicht nur der Sozialhilfebetrug, auch der Sozialhilfe-Nichtbezug ist ein Problem. Der Stadtrat sieht Winterthur dabei auf gutem Kurs – und verortet doch Änderungsbedarf. Jonas Keller

Nicht alle, die Anrecht auf Unterstützung haben, landen auch tatsächlich bei den Sozialen Diensten. Winterthur

Soziale Dienste

Pionierstrasse 5

Bild : MARC DAHINDEN

05.02.2016 LAB

Gut 62 Millionen Franken wendete die Stadt Winterthur im Jahr 2018 für die Sozialhilfe auf. Doch der tatsächliche Bedarf dürfte noch höher liegen. Studien deuten darauf hin, dass viele, die Sozialhilfe beziehen dürften, diese gar nie beantragen – weil sie sich schämen, ungenügend informiert sind, administrative Hürden scheuen oder sich vor negativen Konsequenzen fürchten. Eine Interpellation der Gemeinderatsfraktionen der SP, der Grünen und Grünliberalen sowie der EVP forderte deshalb letzten November den Stadtrat auf, sich der Thematik anzunehmen. Dieser sieht Winterthur bereits auf gutem Kurs. Handlungsspielraum verortet er vor allem bei Bund und Kanton.

Organisationen bereits gut vernetzt

Dass es mehr Berechtigte als Bezüger gibt, davon geht auch der Stadtrat aus. Eine Studie aus dem Kanton Bern aus dem Jahr 2016 kam zum Schluss, dass in städtischen Gebieten der Anteil der Nichtbezüger an den Bezugsberechtigten gut 12 Prozent ausmacht. Bei der Stadt geht man davon aus, dass auch in Winterthur mit einer ähnlichen Quote zu rechnen ist. Der Stadtrat schätzt daher, dass dies in Winterthur zwischen 700 und 800 Personen sind.

Trotzdem sieht der Stadtrat nur wenig Handlungsbedarf. Die Vernetzung der Behörden und anderer Organisationen, mit denen Menschen in prekären finanziellen Situationen vermehrt in Kontakt kommen, sei in Winterthur schon sehr weit ausgebaut. Auch bestehe eine Zusammenarbeit der Sozialen Dienste mit Anbietern von günstigem Wohnraum, um Mieter in Notsituationen rechtzeitig zu identifizieren und an die Behörden zu verweisen. Die Beratung bei den Sozialen Diensten sei zudem unkompliziert, der Internetauftritt «kundenorientiert, sachlich, transparent und einladend».

Nichtbezug belastet Familien

Dem widerspricht Mitinterpellantin Beatrice Helbling. Die Antwort des Stadtrats sei nicht ausreichend, um die Problematik anzugehen. «Wenn wir schon so eine gute Vernetzung haben, weshalb ist es dann der Stadt nicht möglich, ein internes Monitoring aufzubauen?», fragt sie. Auch die Informationspolitik hält Helbling, selbst Sozialarbeiterin bei der katholischen Pfarrei St. Urban, für unzureichend: «Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Personen, welche Sozialhilfe beziehen müssten, durch die Website nicht ausreichend informiert werden.»

Die Folgen sieht sie als gravierend an: «Ich erlebe in meinem Berufsalltag regelmässig, wie es Menschen ergeht, die über längere Zeit unter dem Existenzminimum leben und keine Sozialhilfe beziehen», sagt Helbling. «Es braucht nur etwas relativ Kleines zu passieren, damit alles zusammenfällt.» Dadurch würden auch die Familien der Betroffenen belastet, was langfristig die Kosten für die Stadt vergrössere.

Bund oder Kanton sollen aktiv werden

Dem stimmt grundsätzlich auch der Stadtrat zu: «Das Risiko, dass die Armut der betroffenen Familien mit all ihren Begleiterscheinungen auf die nächste Generation vererbt wird, ist hoch.» Den Handlungsspielraum verortet er aber hauptsächlich beim Kanton und beim Bund. So sei eine umfassende Erhebung der Nichtbezüger mit den Mitteln der Gemeinde «kaum zu bewältigen», schreibt er in seiner Stellungnahme. Ein Monitoring auf der Ebene des Kantons oder des Bundes erachte der Stadtrat hingegen als sinnvoll, er werde sich in entsprechenden Gremien wie der kantonalen Sozialkonferenz oder der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe für ein entsprechendes Projekt einsetzen.

Besonders gefährdet vom Nichtbezug sieht der Stadtrat jene Winterthurer, die keinen Schweizer Pass haben. Diese machten 2018 gut 53 Prozent der Bezüger aus. Aufgrund des seit Anfang 2019 gültigen neuen Bundesgesetzes über Ausländerinnen und Ausländer geht der Bezug von Sozialhilfe für sie mit verschiedenen Benachteiligungen einher – so droht unter anderem der Entzug der Niederlassungsbewilligung. «Besonders stossend ist dies, wenn von häuslicher Gewalt betroffene Frauen deshalb auf die Unterstützung durch ein Frauenhaus verzichten oder dieses zu früh verlassen, weil ein Teil des Aufenthalts über die Sozialhilfe finanziert wird», schreibt der Stadtrat. Auch hier ist der Spielraum auf Gemeindeebene allerdings gering. Die Stadt gibt auf Nachfrage an, dass man bei entsprechenden Vernehmlassungen zu Gesetzesrevisionen sowie über Gremien auf Kantons- und Bundesebene entsprechende Erfahrungen aus der Praxis einbringe.