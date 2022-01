Hoffnung auf Saison in der Super League – Stadtrat will 1,5 Millionen Franken in die Schützi investieren Der Stadtrat beantragt einen Nachtrags- und Verpflichtungskredit für Sofortmassnahmen bei der Schützenwiese. Die Investitionen wären auch bei einem verpassten Aufstieg «nicht vergebens». UPDATE FOLGT

Der Stadtrat will in die Schützenwiese investieren – in der Hoffnung auf eine Saison des FCW in der Super League. Archivbild: Tamedia

Es sieht derzeit gut aus für den FC Winterthur, den drittplatzierten der Challenge League. Diese Einschätzung hat zumindest der Winterthurer Stadtrat geäussert. In einer Medienmitteilung schreibt die Regierung, sie werde aufgrund der «ausgezeichneten Tabellenlage» des FCW für die kommende Saison eine Super League Lizenz bei der Swiss Football League beantragen – für den möglichen Aufstieg.

In der Medienmitteilung listet der Stadtrat mehrere Punkte auf, die nachgebessert werden müssen, um die Schützi Super League-tauglich zu machen. So müssen Räume für den Video Assistant Referee geschaffen werden, weiter müssen Videoüberwachungsanlagen installiert werden. Zudem sind fixe Sektorentrennungen, der Nachweis von Fluchtwegen sowie Wurf- und Ballfangnetze hinter den Toren gefordert.

Dafür will er dem Stadtparlament einen Kredit über 1,5 Millionen Franken unterbreiten. Die Zeit dafür eilt: Die Legislative muss den Kredit bis Ende Februar bewilligen, denn der FCW muss sein Gesuch für eine Lizenz der Super League bis am 2. März 2022 einreichen. In diesem Gesuch muss der Verein belegen, dass die finanziellen Mittel für die Umsetzung der geforderten Sofortmassnahmen bereitstehen. Wie die Stadt weiter kommuniziert, würde sich der FCW mit 10 Prozent an den Kosten beteiligen.

Investitionen bei verpasstem Aufstieg «nicht vergebens»

Ob der FCW auf die Saison 2022/23 in die höchste Spielklasse aufsteigt, wird sich erst im Mai zeigen. Bei einem Grossteil der Sofortmassnahmen handelt es sich um bauliche Eingriffe, die eine mehrmonatige Vorbereitungszeit brauchen, schreibt der Stadtrat. Ende März werde daher für gewisse Aufträge und Bestellungen der «Point of no Return» sein. Das bedeutet, dass die meisten Massnahmen auch ausgeführt werden, wenn der FCW auf die Saison 22/23 nicht in die Super League aufsteigt. Diese Investitionen sind aber nicht vergebens, heisst es in der Mitteilung weiter, da sie bei einem möglichen Aufstieg in einer der nächsten Saisons bis zu einem definitiven Endausbau des Stadions Schützenwiese so oder so getätigt werden müssten.

Damit der FC Winterthur mehr als eine Saison in der Super League spielen könnte, muss der Endausbau des Stadions, wie 2010 geplant, umgesetzt werden. Damals gewann das Unternehmen Sollberger Bögli Architekten aus Biel den Architektur-Wettbewerb für ein etappierbares Super-League-Stadion mit 8000 Plätzen. Der aktuelle Zeitplan für dieses Projekt sieht gemäss der Stadtregierung vor, dem Parlament Ende 2022 eine Weisung für einen Projektierungskredit vorzulegen. Im Jahr 2024 soll dann das Volk entscheiden, ob Winterthur ein Super League taugliches Stadion erhalten soll. Bei einem positiven Entscheid und ohne Rekurse im Baubewilligungsverfahren könnte der Endausbau bis zur Saison 2027/2028 realisiert werden.

