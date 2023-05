Bauen in Winterthur – Stadtrat will bei Wohnbau-Initiative Tempo rausnehmen Der Stadtrat schlägt ein Ziel von 120 neuen gemeinnützige Wohnungen pro Jahr vor. Beim Komitee kritisiert man diesen Gegenvorschlag zur «Wohnen für alle»-Initiative als «zahnlos». Till Hirsekorn

Die Initianten der «Wohnen für alle»-Inititiative fordern, dass in Winterthgur jährlich 200 gemeinnützige Wohnungen dazukommen. Im Quartier Vogelsang waren es 150. Foto: Madeleine Schoder

Wer in Winterthur eine Wohnung sucht, der hat es gerade nicht einfach. Vor einem Jahr waren stadtweit lediglich 0,4 Prozent der gut 57’000 Wohnungen frei, 212 an der Zahl. Wohnraum ist und bleibt knapp, gerade im städtischen Raum. Die Mietpreise in Winterthur sind höher denn je. Die Ausgangslage ist klar. Politisch hingegen umstritten ist, welche Ziele und Instrumente taugen, um die Situation zu entschärfen und mehr «bezahlbaren Wohnraum» zu schaffen. Mit der Initiative «Wohnen für alle» fordert die SP, dass der Stadtrat deutlich aufs Tempo drückt. Bis 2040 soll sich der Anteil gemeinnütziger Wohnungen praktisch verdoppeln, von derzeit 12 auf 25 Prozent. Im Februar 2022 reichte das Komitee die Initiative mit 1500 Unterschriften ein.