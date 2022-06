Pflegeinitiative in Winterthur – Stadtrat will keine höheren Pflegelöhne Während die Stadt Zürich proaktiv die Pflegelöhne erhöht, wartet Winterthur die Umsetzung der Pflegeinitiative ab. Damit geben sich VPOD und SBK nicht zufrieden. Delia Bachmann

Die im November klar angenommene Pflegeinitiative fordert eine Ausbildungsoffensive und bessere Arbeitsbedingungen für die Branche. Im Bild: Kundgebung der Gewerkschaft Unia durch die Stadt Bern. Archivbild: Iris Andermatt

In der Pflege fehlt es an qualifiziertem Personal. Der Mangel erhöht den Druck auf die bestehenden Mitarbeitenden – und hat noch mehr Abgänge zur Folge. Die Pandemie verstärkte das Problem zusätzlich. Nun soll die Pflegeinitiative, die im November deutlich angenommen wurde, den Teufelskreis durchbrechen und die Situation in den Heimen und Spitälern verbessern. In Winterthur stimmten 70 Prozent für bessere Arbeitsbedingungen und eine Ausbildungsoffensive in der Pflege.