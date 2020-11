Tiny Houses in Winterthur – Stadtrat will Minihäuser nicht fördern Der Stadtrat stellt keinen Tiny-House-Trend fest und will die Wohnform auch nicht fördern. Als Fläche für eine temporäre Siedlung aus Minihäusern käme höchstens ein Grundstück beim Bahnhof Grüze infrage. Delia Bachmann

Vor rund einem Jahr bauten Daniela Eckstein und Sebastian Koelman, unterstützt von Zirkuswagenbauer Tobias Jordi, im Busdepot Deutweg ihr Tiny House. Archivfoto: Marc Dahinden

«Derzeit sehen die Behörden keine konkreten Anzeichen dafür, dass Tiny Houses in der Stadt Winterthur zunehmend gefragter würden», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf die Interpellation von Katharina Gander. Darin argumentierte die AL-Gemeinderätin sinngemäss, dass die Minihäuser die Ressourcen schonen und weniger Fläche verbrauchen. Vom Stadtrat wollte sie unter anderem wissen, ob er die neue Wohnform fördern und geeignete Stellplätze zur Verfügung stellen würde.

Der Stadtrat hält in seiner Antwort zunächst fest, dass im Baurecht nicht steht, was unter einem Tiny House zu verstehen ist. Ob die Minihäuser effektiv ökologisch und nachhaltig sind, sei stark vom Kontext abhängig. So seien etwa umgebaute Ställe und Tiny Houses fernab von Siedlungsgebieten aus raumplanerischer Sicht fragwürdig. Wegen der wachsenden Bevölkerung und der knapper werdenden Bauflächen will der Stadtrat verdichtet bauen, was kleinflächige Wohnformen einschliesst. Tiny Houses will er nicht speziell fördern.