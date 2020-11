Budgetdebatte in Winterthur – Stadtrat will nur noch 3 Prozentpunkte mehr Steuern Der Stadtrat reagiert auf die scharfe Kritik des Grossen Gemeinderates. Er kürzt die für 2021 geplanten Ausgaben der Stadt Winterthur um 9 Millionen Franken. Am meisten soll die Schule sparen. Delia Bachmann , David Herter

Das Departement Schule und Sport hat seine Ausgaben gegenüber dem ersten Budgetvorschlag um fast 4 Millionen Franken reduziert. Foto: Madeleine Schoder

In seinem ersten Vorschlag fürs Budget 2021, den er Anfang Oktober vorlegte, forderte der Stadtrat überraschende 7 Prozentpunkte mehr Steuern. Der Steuerfuss sollte auf 129 Prozent steigen. Dies um trotz höherer Ausgaben einen Gewinn von 11,4 Millionen Franken zu erzielen. Das Geld sei nötig, um die wachsende Stadt in den nächsten Jahren attraktiv gestalten zu können, hatte der Stadtrat argumentiert.

Am 26. Oktober wies der Mitte-rechts-Block im Grossen Gemeinderat dieses Budget an den Stadtrat zurück. Es ist ungewöhnlich, dass ein Budget noch vor der eigentlichen Debatte an den Absender zurückgeschickt wird. Das Stadtparlament knüpfte konkrete Forderungen an die Rückweisung: Der Steuerfuss sollte um höchstens 3 Prozentpunkte erhöht, die Ausgaben um mindestens 7 Millionen Franken reduziert werden. Weiter sollte auf die geplante Entnahme von 8 Millionen Franken aus den Parkhausreserven verzichtet werden.