Förderprogramm in Winterthur – Stadtrat will so viel Strom wie möglich Der Stadtrat fördert neu Wärmenetze, lokalen Solarstrom und die E-Mobilität. Damit nähert er sich dem Netto-null-Ziel an – und wappnet sich gegen die drohende Stromlücke. Delia Bachmann

Dank dem überarbeiteten Förderprogramm soll auf den Winterthurer Dächern mehr Solarstrom produziert werden. Im Bild: Die 2017 installierte Fotovoltaikanlage auf dem Jugendhaus an der Steinberggasse. Archivfoto: PD

Im November sagte Winterthur deutlich Ja zum Klimaziel netto null Tonnen CO₂ bis 2040. Damit die Stadt in knapp 20 Jahren tatsächlich klimaneutral ist, muss aber noch viel passieren. Der grösste Hebel sind dabei die fossilen Heizungen, die durch erneuerbare Energie ersetzt werden müssen. Hier setzt das kantonale Energiegesetz an, das an jenem Abstimmungssonntag noch grössere Zustimmung fand. Es sieht etwa Fördergelder für Fotovoltaikanlagen oder klimaneutrale Wärmepumpen vor.