Alternative Energie in Winterthur – Stadtrat will Wasserstoff nicht fördern Die grünen Parteien und der Stadtrat stellten sich gegen die Unterstützung von Wasserstofftankstellen. «Unverständlich», findet Interpellant Urs Bänziger (FDP). Jonas Keller

Erst zwei Wasserstofftankstellen gibt es in der Schweiz. In Winterthur sieht der Stadtrat keinen Grund, die Technologie zu unterstützen. Bild: zVg

Autos sollen in Winterthur mit Wasserstoff tanken können. Das forderte Gemeinderat Urs Bänziger (FDP) mit seiner Interpellation letzten Dezember. Doch der Stadtrat erteilte dem bürgerlichen Anliegen diesen Juli eine Absage. Der Vorstoss verlangte, dass die Stadt private Anbieter – organisiert im Verein H2 Mobilität Schweiz – dabei unterstützt, eine entsprechende Tankstelle in Winterthur einzurichten. Der Zusammenschluss von Firmen wie Tamoil, Coop Mineralöl, Migrol und Camion Transport will ein «flächendeckendes Netz von kostendeckend betriebenen Wasserstofftankstellen in der Schweiz bis im Jahre 2023» aufbauen. Zwei sind es bisher – in St. Gallen und Hunzenschwil (AG) –, vier weitere sollen bis Ende Jahr dazukommen.